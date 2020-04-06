Altıparmak ‘devam’ dedi - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Altıparmak ‘devam’ dedi

Altıparmak ‘devam’ dedi

Altıparmak ‘devam’ dedi

Son üç yılda farklı takımlarla ’e çıkan : “İnşallah ’da da şampiyon olacağız, sözleşmem sürüyor. Yolumuza yukarıda devam edeceğiz.”

Hatayspor teknik direktörü , şampiyon olmaları halinde sonrasında da 'la yola devam etmek istediğini söyledi. Futbol Arena'ya konuşan tecrübeli hoca, "İnşallah kalan maçlarda başarılı olup çıkacağız. Şampiyon olduktan sonra da yolumuza devam edeceğiz. Yönetimle öyle anlaştık, sözleşmem sürüyor" ifadesini kullandı. Altıparmak, "3 büyüklerde oynamadım. Oralarda oynamış olsam 1-0 önde başlıyorsunuz. 'de bu kadar şampiyon olan, şampiyonluğa oynayan hoca sayısı azdır" dedi. Liglerin yurt dışında bir yerde oynanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan tecrübeli hoca, "Bence yurt dışı olmaz. Oralarda yapacağımıza, ülkemizde bir şehirde komple izolasyonu sağlayıp oynanabilir" cevabını verdi. Altıparmak sözlerini şöyle sürdürdü: "Haziranda liglerin başlaması halinde mayıs başında idmanlara başlamamız gerekiyor. Takımın hepsi izole. Herkes kendi evinde, ailesiyle birlikte. Hiç kimseyle iletişime geçmeden mümkün olduğunca yaşamaya çalışıyorlar."
  1. 6.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altıparmak ‘devam’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA