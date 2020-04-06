Çotanaklar Milyoner’de!

ATV'nin merakla izlenen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster'de önceki akşam sorulan 'Çotanaklar hangi şehrin futbol takımının taraftar grubudur' sorusu yeşil-beyazlı ekibin de dikkatini çekti. Kulübün sosyal medya hesabından görsel paylaşıldı. Öte yandan yarışmacı, bu soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi.