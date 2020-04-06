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06 Nisan 2020, Pazartesi
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Çotanaklar Milyoner’de!

'nin merakla izlenen yarışma programı 'Kim Olmak İster'de önceki akşam sorulan ' hangi şehrin takımının taraftar grubudur' sorusu yeşil-beyazlı ekibin de dikkatini çekti.

'nin merakla izlenen yarışma programı 'Kim Olmak İster'de önceki akşam sorulan ' hangi şehrin takımının taraftar grubudur' sorusu yeşil-beyazlı ekibin de dikkatini çekti. Kulübün sosyal medya hesabından görsel paylaşıldı. Öte yandan yarışmacı, bu soruya cevap veremedi ve yarışmadan çekildi.

  1. 6.4.2020
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