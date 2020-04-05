Yılmaz Vural sıkı takipte

Futbolcuların fiziğini hazır tutmak için detaylı bir program hazırlayan Yılmaz Vural'ın, online antrenmanları anbean takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli hoca, kondisyonları yüzde 60-70 oranında koruyup topla antrenmanların başlayacağı tarihe hazır olmak istediklerini açıklamıştı.