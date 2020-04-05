Yılmaz Vural sıkı takipte
Süper Lig yarışındaki Akhisar, en az 2 ay sürmesi öngörülen futbolsuz süreçte formda kalmak için harıl harıl çalışıyor.
Futbolcuların fiziğini hazır tutmak için detaylı bir program hazırlayan Yılmaz Vural'ın, online antrenmanları anbean takip ettiği öğrenildi. Tecrübeli hoca, kondisyonları yüzde 60-70 oranında koruyup topla antrenmanların başlayacağı tarihe hazır olmak istediklerini açıklamıştı.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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