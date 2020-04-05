Yarenler’de Gül iddialı
Boluspor teknik direktörü Fırat Gül, ligin başlaması halinde lige tutunacaklarına inanıyor.
Aradan önce çıkışa geçtiklerini hatırlatan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Sağlık her şeyden önce gelir, bir an önce normale dönmek istiyoruz. Şu anda hazırlığımızı evden yapıyoruz. Lig devam ederse; son haftalardaki çıkışımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Lige tutunacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.
- 5.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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