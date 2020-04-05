Yarenler’de Gül iddialı

Aradan önce çıkışa geçtiklerini hatırlatan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Sağlık her şeyden önce gelir, bir an önce normale dönmek istiyoruz. Şu anda hazırlığımızı evden yapıyoruz. Lig devam ederse; son haftalardaki çıkışımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Lige tutunacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.