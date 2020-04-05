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05 Nisan 2020, Pazar
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Yarenler’de iddialı

Yarenler’de Gül iddialı

teknik direktörü Fırat , ligin başlaması halinde lige tutunacaklarına inanıyor.

Aradan önce çıkışa geçtiklerini hatırlatan 38 yaşındaki genç çalıştırıcı, "Sağlık her şeyden önce gelir, bir an önce normale dönmek istiyoruz. Şu anda hazırlığımızı evden yapıyoruz. Lig devam ederse; son haftalardaki çıkışımızı sürdürmeyi planlıyoruz. Lige tutunacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

  1. 5.4.2020
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