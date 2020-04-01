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01 Nisan 2020, Çarşamba
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Öze dönüş vakti geldi

Öze dönüş vakti geldi

Altınordu Başkanı , "Bu salgınla gördük ki kulüpler yabancı futbolculara çok fazla para veriyor ve ödemekte zorlanıyor. Artık öze dönüş zorunluluk halde" diye konuştu.

Altınordu Başkanı , "Hazıra dağ dayanmaz. Bu salgınla gördük ki kulüpler yabancı futbolculara çok fazla para veriyor ve ödemekte zorlanıyor. Artık öze dönüş zorunluluk halde" diye konuştu.
  1. 1.4.2020
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