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08 Mart 2020, Pazar
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Tam bir düello

Tam bir düello

Karagümrük Jorquera ile öne geçti. Mehmet ile ’i buldu. Jorquera tekrar attı, kazanan çıkmadı.

1. Lig'de ile puanları paylaştı: 2-2. 11'de Karagümrük'ü 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla bitti. 47'de Mehmet Akyüz önce adına beraberliği sağladı ardından 58. dakikada durumu ' getirdi. 69'da tekrar sahneye çıkan Cristobal Jorquera skoru yeniden eşitledi. Maç hem takımların hem bu iki ismin düellosu şeklinde geçti. Karagümrük, bu sonuçla 2. sıra hesapları yapan Demirspor'a çelme taktı.
  1. 8.3.2020
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