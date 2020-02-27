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27 Şubat 2020, Perşembe
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Akhisarspor moral buldu

Akhisarspor moral buldu

1'inci Lig'de 7 maç boyunca galibiyete hasret kalan ve şampiyonluk hedeflerken Play-Off hattından çıkan Akhisarspor, 'la son 3 maçın 2'sini kazanarak yarıştan kopmadı.

Üst üste 6 maç gol dahi atamadığı sıkıntılı periyodun ardından lider Hatayspor'u deplasmanda yenerek silkinen Akhisar, bu galibiyetin üzerine evinde önünde 2-0'lık mağlubiyetle şok yaşasa da dün hafta içi mesaisinde Giresunspor'u aynı skorla mağlup edip yara sardı.

Ligde son 10 maç öncesi 35 puana ulaşan Akigo, cumartesi günü düşme hattındaki 'a konuk olacak. İlk 6 içinde kalabilme adına kendileri için dönüm müsabakasını geride bıraktıklarını söyleyen , "Zorlu periyotta istediğimiz sonucu iyi futbolla aldık. Eskişehirspor deplasmanında da çıkışımızı sürdürmek istiyoruz" şeklinde konuştu. Akhisar'da son haftaların formda ismi Bjarnason, gördüğü sarı kartla Eskişehir sınavı öncesi cezalı duruma düştü.

BJARNASON VE ERHAN İŞİ BAŞINDA
Akhisarspor'da İzlandalı orta saha oyuncusu Birkir Bjarnason ve sol kanat Erhan Çelenk, takımın son iki galibiyetinde başrol oynadı. Deplasmanda 3-2 kazanılan Hatayspor maçında birer gol atan ikili, dün de yine birer güzel gol atarak iç sahadaki 4 maçlık galibiyet özleminin son bulmasına büyük katkı yaptı. Bjarnason'un ilk golünün takım halinde hazırlanışı ile Erhan'ın ceza sahasında kaleci dahil 3 rakibinden sıyrılarak attığı gol büyük alkış aldı. Erhan, 6 gole ulaşıp 8 gollü Burhan'ın ardından aynı sayıda gol atan Cikalleshi'yi yakaladı. Akigo bu skorlarla taraftarlarının umutlarını yeniden artırdı.

  1. 27.02.2020
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