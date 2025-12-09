TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'dan Galatasaray-Samsunspor maçı yorumu

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de oynanan Galatasaray-Samsunspor maçının ardından gündem olan penaltı tartışmalarına Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu son noktayı koydu.

SORU: Galatasaray - Samsunspor maçındaki son dakika pozisyonu... Bu bir hata mı? VAR'ın devreye girmemesi mi hata?

İŞTE HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ:

Hakem arkadaşların sahadaki insani hatalarını kabul ediyorum ama VAR'da seyrediyorsunuz, sağlıklı karar almak zorundasınız. Başkanlar TFF'ye gelmeyecek de bakanlığa mı gidecek, elbette buraya gelecekler. Biz kapımızı açtık, şeffaf olacağız dedik. Amatör başkanlar da dahil gelir.

Biz randevuyla çalışmıyoruz. Sabah 9, akşam 5 buradayız. Ben özel işimde bu kadar mesai yapmadım. Kulüp başkanları elbette gelecek, yanlışımız varsa söyleyecekler örteceğiz, onların varsa biz söyleyeceğiz.