Yapay zekadan Monaco-Galatasaray maçı tahmini!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların hedefi; kritik maçtan 3 puan ile ayrılarak ilk 24 biletini cebinde tutmak.