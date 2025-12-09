CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Yapay zekadan Monaco-Galatasaray maçı tahmini!

Yapay zekadan Monaco-Galatasaray maçı tahmini!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İlk 24 biletini garantilemek adına kritik öneme sahip mücadele öncesi yapay zeka, dikkat çeken tahminlerde bulundu. İşte yapay zekanın öngördüğü skor...

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 Salı 14:41
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco'ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılıların hedefi; kritik maçtan 3 puan ile ayrılarak ilk 24 biletini cebinde tutmak.

II. Louis Stadyumu'nda 9 Aralık Salı günü TSİ 23:00'da başlayacak karşılaşma öncesi yapay zekanın yaptığı tahminler gündem oldu. İşte yapay zekanın maça dair analizleri ve skor tahmini...

MONACO'DA İSTİKRARSIZ TABLO

Monaco'nun sezon genelinde dalgalı performansları dikkat çekiyor. Ligde son olarak 10 kişi kalan Brest'e karşı deplasmanda 1-0'lık mağlubiyet alındı. Devler Ligi'nde de istikrar yakalayamayan ekip, son olarak Güney Kıbrıs ekibi Pafos'a konuk olduğu maçtan 2-2'lik beraberlik ile dönmüştü.

SON GALİBİYET 2001'DE

Öte yandan temsilcimiz Galatasaray'ın Ligue 1 ekiplerine karşı deplasmanda oynadığı maçlardan aldığı kötü sonuçlar dikkat çekiyor. Cimbom'un Fransız ekiplerine karşı deplasmanda son galibiyeti 2001'e uzanıyor. (Nantes 0-1 Galatasaray)

SKOR TAHMİNİ G.SARAY LEHİNE

Zorlu mücadelede sarı-kırmızılılar, motivasyonu ve hücum potansiyeli ön plana çıkıyor. Monaco'nun formsuzluğu da göz önüne alındığında maçın dengeli geçeceği öngörülüyor. Yapay zekanın bu doğrultuda skor tahmini 2-1 Galatasaray lehine.

CİMBOM ERKEN GOL ARAYACAK

Galatasaray'ın deplasmanda erken bir golle öne geçmesi ve savunmada dikkatli geçişlerle birlikte skoru korumaya çalışması bekleniyor. Yapay zekaya göre tarafların temkinli bir oyun yaklaşımı içerisinde bulunması durumunda maç, 1-1 ya da 2-2 gibi beraberlikle de sonuçlanabilir.

