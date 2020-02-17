Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol... - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol...

Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol...

Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol...

1'inci Lig'de lider Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da, sezon başından bu yana yedek kalan takımın en tücrübeli isimlerinden Onur Ayık, 11'de forma giydiği son 2 haftayı boş geçmedi.

Akhisarspor'da daha önce 'de üst üste 4 sezon forma giyip kulüpteki 5'inci sezonunu geçiren Onur, ve 'yı kazanan kadrolarda banko oynadı.

Onur, geçen sezon kulübün tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Ligi'nde de takımının ilk gollerini attı. Bu sezon birçok maçta yedek kalan, sezon başında sakatlık problemi de yaşayan sağ kanat oyuncusu, 'ın göreve gelmesiyle son 2 maçta yeniden 11'e döndü. İç sahada 2-2 sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçının henüz 3'üncü dakikasında takımını öne geçiren 30 yaşındaki Onur, deplasmanında da 10'uncu dakikada beraberlik golünü kaydedip takımını ateşleyen isim oldu. Akhisar'da teknik direktör Yılmaz Vural, üst üste 2 hafta iç sahada rakip olacakları ve Giresunspor'un dün 'da karşı karşıya geldikleri maçı tribünden izledi.


  1. 17.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN