Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol...
TFF 1'inci Lig'de lider Hatayspor'u deplasmanda 3-2 yenerek 7 maç sonra galibiyetle tanışan Akhisarspor'da, sezon başından bu yana yedek kalan takımın en tücrübeli isimlerinden Onur Ayık, 11'de forma giydiği son 2 haftayı boş geçmedi.
Akhisarspor'da daha önce Süper Lig'de üst üste 4 sezon forma giyip kulüpteki 5'inci sezonunu geçiren Onur, Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı kazanan kadrolarda banko oynadı.
Onur, geçen sezon kulübün tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde de takımının ilk gollerini attı. Bu sezon birçok maçta yedek kalan, sezon başında sakatlık problemi de yaşayan sağ kanat oyuncusu, Yılmaz Vural'ın göreve gelmesiyle son 2 maçta yeniden 11'e döndü. İç sahada 2-2 sonuçlanan Ekol Göz Menemenspor maçının henüz 3'üncü dakikasında takımını öne geçiren 30 yaşındaki Onur, Hatay deplasmanında da 10'uncu dakikada beraberlik golünü kaydedip takımını ateşleyen isim oldu. Akhisar'da teknik direktör Yılmaz Vural, üst üste 2 hafta iç sahada rakip olacakları Fatih Karagümrük ve Giresunspor'un dün İstanbul'da karşı karşıya geldikleri maçı tribünden izledi.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Akhisarspor'da Onur süprizi! 2 haftada 2 gol... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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