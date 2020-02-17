Adanaspor 0 - 0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
17 Şubat 2020, Pazartesi
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0 - 0 Erzurumspor | MAÇ SONUCU

Adanaspor 0 - 0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

1. Lig’in 22. haftasında , evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı. Düşme hattında yer alan turuncu-beyazlılar puanını 18'e çıkarırken, ikinci sıradaki Dadaşlar ise puanını 39 yaptı.

1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında ile karşı karşıya geldi.

Pozisyon anlamında kısır geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

'e yükselme mücadelesi veren Erzurum bu sonuçla puanını 39 yapıp haftayı 2'nci sırada tamamladı.

Düşme hattında yer alan ev sahibi Adanaspor ise puanını 18'e yükseltirken, 22. haftayı 16. sırada kapattı.

Maçtan dakikalar
1. dakikada Erzurumspor'un atağında defansın arkasına atılan topu alan Emrah'ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
33. dakikada Erzurumspor'da topla buluşan Obertan, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topu önüne alan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emrah'ın sert şutunda kaleci Karacic, topu ayaklarıyla kornere çeldi.
41. dakikada Adanaspor'da Diop topu rakip oyuncudan aldı. Diop, defansın arkasına sarkan Ahmet'e ara pasını gönderdi. Ahmet'in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic, topa son anda dokundu ve kornere gönderdi.
64. dakikada sol kanattan atak geliştiren Erzurumspor'da Oltan çalımlarla çizgiye indi. Oltan, topu ceza sahası yayı üzerindeki Ömer'e gönderdi. Ömer, topu bekletmeden arka direğe sokulan Emrah'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.

  1. 17.02.2020
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