Adanaspor 0 - 0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig’in 22. haftasında Adanaspor, evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor’u ağırladı. Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı. Düşme hattında yer alan turuncu-beyazlılar puanını 18'e çıkarırken, ikinci sıradaki Dadaşlar ise puanını 39 yaptı.
TFF 1. Lig'de 22. haftanın kapanış maçında Adanaspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşı karşıya geldi.
Pozisyon anlamında kısır geçen mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren BB Erzurum bu sonuçla puanını 39 yapıp haftayı 2'nci sırada tamamladı.
Düşme hattında yer alan ev sahibi Adanaspor ise puanını 18'e yükseltirken, 22. haftayı 16. sırada kapattı.
Maçtan dakikalar
1. dakikada Erzurumspor'un atağında defansın arkasına atılan topu alan Emrah'ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
33. dakikada Erzurumspor'da topla buluşan Obertan, çalımlarla rakip ceza sahasına sokuldu. Kaleyi karşıdan gören bir pozisyonda topu önüne alan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Emrah'ın sert şutunda kaleci Karacic, topu ayaklarıyla kornere çeldi.
41. dakikada Adanaspor'da Diop topu rakip oyuncudan aldı. Diop, defansın arkasına sarkan Ahmet'e ara pasını gönderdi. Ahmet'in aşırtma vuruşunda kaleci Sehic, topa son anda dokundu ve kornere gönderdi.
64. dakikada sol kanattan atak geliştiren Erzurumspor'da Oltan çalımlarla çizgiye indi. Oltan, topu ceza sahası yayı üzerindeki Ömer'e gönderdi. Ömer, topu bekletmeden arka direğe sokulan Emrah'a gönderdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Emrah'ın sert şutunda top az farkla üstten auta çıktı.
- 17.02.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
Adanaspor 0 - 0 BB Erzurumspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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