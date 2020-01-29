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29 Ocak 2020, Çarşamba
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Akhisarspor ile görüşme yaptı

Akhisarspor Yılmaz Vural ile görüşme yaptı

Son olarak 1. Lig takımlarından 'u çalıştıran teknik direktör , 'la yollarını ayıran Akhisarspor'la görüşme yapıyor.

1'inci Lig'de son olarak 'a evinde 1-0 yenilen ve teknik direktör 'la yollarını ayıran Akhisarspor, yeni çalıştırıcısını belirlemek için düğmeye bastı.

Altıparmak'ın ayrılmasının ardından , ve Sait Karafırtınalar gibi teknik adamları listesine alan Akhisarspor'un deneyimli çalıştırıcı 'la da görüştüğü öğrenildi.

Geçen sezon Akhisarspor'un kapısından dönen Vural'ın yeşil-siyahlılara gelmeye oldukça sıcak baktığı bildirildi. Yönetimin 67 yaşındaki teknik adamı Akhisar'a davet ettiği ve görüşmelerin en kısa sürede resmiyet kazanacağı ifade edildi. Türk futbolunun en renkli ve tecrübeli teknik direktörlerinden biri olan Yılmaz Vural, son olarak 'u çalıştırdı.

  1. 29.01.2020
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