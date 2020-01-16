30 puan almalıyız
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 30 puan almamız lazım" diye konuştu. Takımın en çok gol atan isimleri Jesse, Milinkovic, Sissoko ve Emre'nin ayrıldığını hatırlatan Özer, "Şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. Tutunacağız" dedi.
Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 30 puan almamız lazım" diye konuştu. Takımın en çok gol atan isimleri Jesse, Milinkovic, Sissoko ve Emre'nin ayrıldığını hatırlatan Özer, "Şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. Tutunacağız" dedi.
- 16.1.2020
-
Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
-
Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
-
"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
30 puan almalıyız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.