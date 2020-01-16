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16 Ocak 2020, Perşembe
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30 puan almalıyız

30 puan almalıyız

, "İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 30 puan almamız lazım" diye konuştu. Takımın en çok gol atan isimleri Jesse, Milinkovic, Sissoko ve 'nin ayrıldığını hatırlatan Özer, "Şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. Tutunacağız" dedi.

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 30 puan almamız lazım" diye konuştu. Takımın en çok gol atan isimleri Jesse, Milinkovic, Sissoko ve 'nin ayrıldığını hatırlatan Özer, "Şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. Tutunacağız" dedi.

  1. 16.1.2020
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