30 puan almalıyız

Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Özer, "İkinci yarı ligde kalmak istiyorsak 30 puan almamız lazım" diye konuştu. Takımın en çok gol atan isimleri Jesse, Milinkovic, Sissoko ve Emre'nin ayrıldığını hatırlatan Özer, "Şartlar ne olursa olsun buradayız, Eskişehirspor aşkımız devam ediyor. Tutunacağız" dedi.