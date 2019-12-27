Kone bitiyor

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor, ara transfer için kolları sıvadı. Emir Halilovic ve Dzon Delarge ile prensipte anlaşan Yarenler, aradığı forveti de Norveç'te buldu. Kırmızı-beyazlılar, Haugesund'un 20 yaşındaki golcüsü İbrahima Kone ile el sıkıştı. 20 yaşındaki forvetin, Antalya Belek'te 3 Ocak'ta başlayacak hazırlık kampına katılması bekleniyor.

İLK DURAĞI NORVEÇ

Ülkesi Mali'den 2017-2018 sezonunda Norveç'e transfer olan Kone, az süre aldığı ilk sezonunda 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Geçen sezon 21 karşılaşmada 7 kez ağları sarsan genç forvet, bu yıl ise Avrupa Ligi Elemeleri'ne çıktı. Ligin henüz başlamadığı Norveç'te UEFA'da 6 maça çıkıp 1 de gol kaydetti.