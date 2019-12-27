Kone bitiyor
Bolu, Haugesund’un Malili forveti İbrahima Kone ile el sıkıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Belek kampına katılacak.
Düşme hattından uzaklaşmak isteyen Boluspor, ara transfer için kolları sıvadı. Emir Halilovic ve Dzon Delarge ile prensipte anlaşan Yarenler, aradığı forveti de Norveç'te buldu. Kırmızı-beyazlılar, Haugesund'un 20 yaşındaki golcüsü İbrahima Kone ile el sıkıştı. 20 yaşındaki forvetin, Antalya Belek'te 3 Ocak'ta başlayacak hazırlık kampına katılması bekleniyor.
İLK DURAĞI NORVEÇ
Ülkesi Mali'den 2017-2018 sezonunda Norveç'e transfer olan Kone, az süre aldığı ilk sezonunda 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Geçen sezon 21 karşılaşmada 7 kez ağları sarsan genç forvet, bu yıl ise Avrupa Ligi Elemeleri'ne çıktı. Ligin henüz başlamadığı Norveç'te UEFA'da 6 maça çıkıp 1 de gol kaydetti.
- 27.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Beşiktaş'ta 4 oyuncu için bilet hazır! İşte o isimler...
Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
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Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
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