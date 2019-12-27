Kone bitiyor - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
27 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 1.Lig Haberleri Kone bitiyor

Kone bitiyor

Kone bitiyor

, ’un Malili forveti ile el sıkıştı. 20 yaşındaki oyuncu, Belek kampına katılacak.

Düşme hattından uzaklaşmak isteyen , ara için kolları sıvadı. Emir Halilovic ve Dzon Delarge ile prensipte anlaşan Yarenler, aradığı forveti de Norveç'te buldu. Kırmızı-beyazlılar, 'un 20 yaşındaki golcüsü ile el sıkıştı. 20 yaşındaki forvetin, Belek'te 3 Ocak'ta başlayacak hazırlık kampına katılması bekleniyor.

İLK DURAĞI NORVEÇ

Ülkesi Mali'den 2017-2018 sezonunda Norveç'e transfer olan Kone, az süre aldığı ilk sezonunda 27 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Geçen sezon 21 karşılaşmada 7 kez ağları sarsan genç forvet, bu yıl ise Avrupa Ligi Elemeleri'ne çıktı. Ligin henüz başlamadığı Norveç'te 'da 6 maça çıkıp 1 de gol kaydetti.

  1. 27.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kone bitiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN