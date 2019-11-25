Cenk Laleci "Başarının sırrı aile ortamı" - Son dakika TFF 1.Lig haberleri - Fotomaç
25 Kasım 2019, Pazartesi
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"Başarının sırrı aile ortamı"

Cenk Laleci "Başarının sırrı aile ortamı"

1. Lig'de 'u 1-0 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini alan 'un teknik direktörü , başarının sırrının oluşturdukları aile ortamı olduğunu kaydetti.

Laleci, yaptığı açıklamada, iyi çalışmalarının karşılığını maçlarda aldıklarını söyledi.

Futbolcuların sahada her zaman ellerinden gelenin en iyisi yaptığını kaydeden Laleci, "Takım içinde birlik beraberlik üst seviyede. Bu bizim mücadele gücümüzü artırıyor. Başarının sırrı aile ortamı." dedi.

Laleci, dünkü karşılaşmanın ilk yarısında üstünlük kuramamalarına rağmen daha sonra toparlandıklarını belirterek, kritik dakikada buldukları golle müsabakadan galip ayrıldıklarını kaydetti.

SON 6 MAÇTA 16 PUAN

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de son mağlubiyetini 6. haftada karşısında 2-1'lik skorla yaşayan , daha sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı, 16 puan topladı.

temsilcisi ligde 7. haftada 'u 1-0 mağlup ettikten sonra Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la golsüz berabere kaldı.

Ekol Göz Menemenspor daha sonraki 4 maçta ise Altay (2-0), Cesar Grup Ümraniyespor (3-0), İstanbulspor (2-1) ve son olarak 'u (1-0) mağlup etti.

İzmir temsilcisi 13. haftada 1 Aralık Pazar günü 'a konuk olacak.

  1. 25.11.2019
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