Afjet Afyonspor'da transfer
03 Ocak 2019, Perşembe
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'da transfer

Afjet Afyonspor'da transfer

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , Altay'dan ile 'nın Wilrijk takımından 'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 'le 1,5 yıllık, 'nın Wilrijk takımında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu 'le de kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sözleşme imzalayan yeni transferlerin, 'un Antalya kampına dahil olduğu bildirildi.

  1. 3.1.2019 18:10
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