Afjet Afyonspor'da transfer
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Altay'dan Metin Yüksel ile Belçika'nın Wilrijk takımından Gökhan Kardeş'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Metin Yüksel'le 1,5 yıllık, Belçika'nın Wilrijk takımında forma giyen 21 yaşındaki defans oyuncusu Gökhan Kardeş'le de kiralık olarak sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sözleşme imzalayan yeni transferlerin, Afjet Afyonspor'un Antalya kampına dahil olduğu bildirildi.
- 3.1.2019 18:10
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
CIM BOM BOM Serdar Aziz neden gönderiliyor - simdiki duruma göre ondan iyisini mi bulcen?!TR de en iyi stoperlerden biri - ne oldu - prim mi alamadin
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Fatih Terim takımdan ayrılacak isimleri canlı yayında resmen duyurdu!
Toplam 2
Yorum
HALKTAN BİRİ FATİH TERİMİN TİRİPLERİ.YİNE TAKIMA BİR SÜRÜ TOPÇU ALACAK.
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Trabzonspor resmen açıkladı! Ayrılık...
Toplam 2
Yorum
bilal su adamı almayın trabzona dedik iyi kurtulduk
Afjet Afyonspor'da transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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