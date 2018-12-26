Balıkesirspor Baltok Steve Beleck ile yollarını ayırdı
Balıkesirspor Baltok'lu Steve Beleck ile yollar ayrıldı. Alacaklarına istinaden TFF'ye müracaat eden Steve Beleck sözleşmesini feshetti.
Balıkesirspor Baltok'un Kamerunlu forveti Steve Beleck alacaklarından dolayı TFF'ye başvurarak sözleşmesini sona erdirdi. Balıkesirspor Baltok'ta son dönemde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusunun takımdan ayrılması bekleniyor.
- 26.12.2018 15:05
- Güncelleme: 26.12.2018 15:14
-
İkinci yarı Beşiktaş’ın işi çok zor
Toplam 1
Yorum
Sinan Hocam bazılarıyla oynamadan 2-3 sözleşme yapılıyor ve sözleşme üretim çabası var ve taraftar istiyor algısı ile müjde diyorlar neden
-
Savic gelmeye hazır
Toplam 1
Yorum
ÇEPNİOĞLU 300-500BİN EUROYA OYNARSA GELSİN..
-
Kötünün iyileri: Valbuena ve Ayew!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Fenerbahçenin şampiyon olma şansı yok , bu kadroyla kümede düşmez boşuna transfer yapılıp takımı dahada borçlandırmayın.
Balıkesirspor Baltok Steve Beleck ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.