Balıkesirspor Baltok Steve Beleck ile yollarını ayırdı
26 Aralık 2018, Çarşamba
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Baltok ile yollarını ayırdı

Balıkesirspor Baltok Steve Beleck ile yollarını ayırdı

Baltok'lu ile yollar ayrıldı. Alacaklarına istinaden 'ye müracaat eden Steve Beleck sözleşmesini feshetti.

Baltok'un Kamerunlu forveti alacaklarından dolayı 'ye başvurarak sözleşmesini sona erdirdi. Balıkesirspor Baltok'ta son dönemde yaşanan maddi sıkıntılardan dolayı birçok futbolcusunun takımdan ayrılması bekleniyor.

  1. 26.12.2018 15:05
  2. Güncelleme: 26.12.2018 15:14
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