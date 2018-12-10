Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis Garcia getirildi
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Villarreal'de, teknik direktörlüğe Luis Garcia'nın getirildiğini açıklandı.
La Liga'nın ilk 15 haftasında yanızca 14 puan toplayan Villarreal'de, görevine son verilen Javi Calleja'nın yerine gelen isim belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki İspanyol teknik adam Luis Garcia ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.
Villarreal B Takımı'nın yanı sıra Elche, Levante, Getafe gibi İspanyol kulüplerini de çalıştıran Garcia, 2017 yazından bu yana Çin ekibi Pekin Renhe'nin başında bulunuyordu.
- 10.12.2018 22:17
-
Fenerbahçe’de 10 numara yok!
Toplam 5
Yorum
karado taraftar istedi ali koç geldi,taraftar istedi aykut gitti,taraftar istedi ersun geldi fb küme düştü.
-
Fatih Terim'den flaş Gomis, Melo ve Sneijder açıklaması!
Toplam 1
Yorum
gsgs hocam sen biz eksik değiliz. sahaya 11 kişi çıkıyoruz diyosun ama eksikler yüzünden takım psikolojik olarak eziliyor.mental olarak düşüyor.
-
Son 13 yılın en kötüsü
Toplam 2
Yorum
BJK'li Senol Günes BJK'da üstüste rekorlar kirdi basari anlaminda. SImdi de ters yönde kirma yolunda... FB'ye fazla gülmeyelim bence..
Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis Garcia getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.