La Liga'nın ilk 15 haftasında yanızca 14 puan toplayan Villarreal'de, görevine son verilen Javi Calleja'nın yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki İspanyol teknik adam Luis Garcia ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Villarreal B Takımı'nın yanı sıra Elche, Levante, Getafe gibi İspanyol kulüplerini de çalıştıran Garcia, 2017 yazından bu yana Çin ekibi Pekin Renhe'nin başında bulunuyordu.