Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis Garcia getirildi
10 Aralık 2018, Pazartesi
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'de teknik direktörlüğe getirildi

Villarreal'de teknik direktörlüğe Luis Garcia getirildi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından 'de, teknik direktörlüğe 'nın getirildiğini açıklandı.

La Liga'nın ilk 15 haftasında yanızca 14 puan toplayan 'de, görevine son verilen Javi Calleja'nın yerine gelen isim belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 46 yaşındaki İspanyol teknik adam ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Villarreal B Takımı'nın yanı sıra Elche, Levante, Getafe gibi İspanyol kulüplerini de çalıştıran Garcia, 2017 yazından bu yana Çin ekibi Pekin Renhe'nin başında bulunuyordu.

  1. 10.12.2018 22:17
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