TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.11.18)
TFF 1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında Hatayspor, sahasında Altay ile 1-1 berabere kaldı. Play-off potasını yakalamak isteyen iki ekibin mücadelesinde ev sahibi, 14'te Yılmaz Özeren'in golü ile öne geçti: 1-0. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan karşılaşmada Altay, aradığı golü 80'de tecrübeli savunmacısı Gençer Cansev'le buldu. Başka gol olmayınca Hatayspor 19, Altay ise 16 puana yükseldi.
ES-ES SONUNU GETİREMEDİ
Sahasında Ümraniye'yi konuk eden Eskişehir, öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk golü 24'te Ümraniyeli Leandrinho'dan geldi. Es-Es, 35'te Feyzi ve 38'de Alperen ile 2-1'i buldu. Konuk ekip, 49'da Madinda ile beraberliği sağladı. 76'da Eskişehirli Mevlüt'ün kızardığı maçta başka gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu.
ZORLUER MEMNUN
Eskişehir'de Fuat Çapa'nın cezalı olması sebebiyle takımın başında sahaya çıkan Levent Zorluer, oyundan memnun olduğunu ifade etti. Seyircinin desteğine teşekkür eden Zorluer, "Bireyse hatalarla 2 gol yedik. Devre bitene kadar iyiydik. 10 kişi kalınca da skoru korumak istedik" dedi.
İLDIZ DESTEK BEKLIYOR
Son 4 maçını kazanan Denizlispor, bugünkü Giresun maçına odaklandı. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçı da kazasız atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
KUPA SAMSUN'A GELECEK
Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Hacettepe'yi yenmeleri gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Lig sonuna kadar bu şekilde gidip şampiyonluk kupasını Samsun'a getirmeyi istiyoruz" dedi.
ALTINORDU ZAFER PEŞİNDE
Bugün evinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek Altınordu, galibiyete odaklandı. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ kanat Sefa forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi Altınordu'nun 17, Afjet Afyon'un ise 11 puanı bulunuyor
- 25.11.2018
-
Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
-
Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
-
Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.11.18) haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.