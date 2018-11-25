TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.11.18)
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    1.Lig'de günün özeti! (23.11.18)

    TFF 1.Lig'de günün özeti! (23.11.18)

    1.Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    HATAY, ALTAY'DAN KAÇAMADI

    Spor Toto 1. Lig'in 13'üncü haftasında Hatayspor, sahasında ile 1-1 berabere kaldı. Play-off potasını yakalamak isteyen iki ekibin mücadelesinde ev sahibi, 14'te Yılmaz Özeren'in golü ile öne geçti: 1-0. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan karşılaşmada Altay, aradığı golü 80'de tecrübeli savunmacısı Gençer Cansev'le buldu. Başka gol olmayınca Hatayspor 19, Altay ise 16 puana yükseldi.

    ES-ES SONUNU GETİREMEDİ

    Sahasında Ümraniye'yi konuk eden Eskişehir, öne geçtiği mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ilk golü 24'te Ümraniyeli Leandrinho'dan geldi. Es-Es, 35'te Feyzi ve 38'de Alperen ile 2-1'i buldu. Konuk ekip, 49'da Madinda ile beraberliği sağladı. 76'da Eskişehirli Mevlüt'ün kızardığı maçta başka gol sesi çıkmayınca taraflar birer puana razı oldu.

    ZORLUER MEMNUN

    Eskişehir'de 'nın cezalı olması sebebiyle takımın başında sahaya çıkan Levent Zorluer, oyundan memnun olduğunu ifade etti. Seyircinin desteğine teşekkür eden Zorluer, "Bireyse hatalarla 2 gol yedik. Devre bitene kadar iyiydik. 10 kişi kalınca da skoru korumak istedik" dedi.

    İLDIZ DESTEK BEKLIYOR

    Son 4 maçını kazanan Denizlispor, bugünkü Giresun maçına odaklandı. Teknik Direktör Yücel İldiz, "Taraftarımızın desteğine çok ihtiyacımız var. Bu maçı da kazasız atlatıp yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    KUPA SAMSUN'A GELECEK

    Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi. Hacettepe'yi yenmeleri gerektiğini vurgulayan Taşkın, "Lig sonuna kadar bu şekilde gidip şampiyonluk kupasını Samsun'a getirmeyi istiyoruz" dedi.

    ALTINORDU ZAFER PEŞİNDE

    Bugün evinde Afjet Afyonspor'u konuk edecek , galibiyete odaklandı. Kırmızı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı sağ kanat Sefa forma giyemeyecek. Karşılaşma öncesi Altınordu'nun 17, Afjet Afyon'un ise 11 puanı bulunuyor
    1. 25.11.2018
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