Adana derbisi kıran kırana!
Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, “Şampiyonluk için galip gelmemiz gerek” derken Adanaspor’un hocası Coşkun Demirbakan, “Zirveyle puan farkını indireceğiz” açıklamasını yaptı.
ÇIKIP TOP OYNATACAĞIZ
Yılmaz Vural, meslektaşına katıldığını söylerken, "Ben iki camiada da çalıştım. Şimdi Adana Demirspor'dayım. Adana'da geçmişten bu yana çok güzel bir derbidir bu. Coşkun hocam da güzel söylemlerde bulunuyor. İki taraf da kazanmak istiyor. Umarım, inşallah 3 puan alırız. Şampiyonluğu kovalayan bir ekibiz. İki teknik adam da çıkıp top oynatacak. Bunun dışında camiaları yaralayacak demeçler vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.
BİLETLER TÜKENİYOR
Adana Demirspor'un ev sahipliğinde yapılacak dev derbi 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Adanaspor'un kendine ayrılan bölgedeki biletleri tükettiği öğrenilirken, ev sahibi ekibin tribünlerinde ise çok az sayıda bilet kaldığı öğrenildi.
U21 İLE BERABERE
Adanaspor derbisinin hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdüren Adana Demirspor, U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Müsabaka 3-3 sonuçlandı. As takımın gollerini Djemousa (2) ve Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.
TAKTİK ÇALIŞTI
Adana Demir derbisinin çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Adanaspor'da tempo yüksekti. Dünkü idmanda önce kondisyon ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
- 22.11.2018
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