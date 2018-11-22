Adana derbisi kıran kırana!
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    22 Kasım 2018, Perşembe
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    derbisi kıran kırana!

    Adana derbisi kıran kırana!

    Teknik Direktörü , “Şampiyonluk için galip gelmemiz gerek” derken ’un hocası Coşkun Demirbakan, “Zirveyle puan farkını indireceğiz” açıklamasını yaptı.

    Spor Toto 1. Lig'de ile 'un karşılaşacağı haftanın maçı öncesinde iki kulüpten de önemli mesajlar geldi. Ev sahibi takımın teknik direktörü ile turuncu-beyazlıların hocası Coşkun Demirbakan, katıldıkları bir radyo programında açıklamalar yaptı. Programa ilk bağlanan Demirbakan, "Maçtan sonra futbol konuşulsun, dostluk kazansın. Biz 14, rakip 19 puanda farkı kapatmak istiyoruz. İki takım da kazanmak istiyor. Amacımız farkı kapatmak. Ümidimiz, oradan taraftarımızın başını dik çıkarmak" diye konuştu.

    ÇIKIP TOP OYNATACAĞIZ

    Yılmaz Vural, meslektaşına katıldığını söylerken, "Ben iki camiada da çalıştım. Şimdi Demirspor'dayım. Adana'da geçmişten bu yana çok güzel bir derbidir bu. Coşkun hocam da güzel söylemlerde bulunuyor. İki taraf da kazanmak istiyor. Umarım, inşallah 3 puan alırız. Şampiyonluğu kovalayan bir ekibiz. İki teknik adam da çıkıp top oynatacak. Bunun dışında camiaları yaralayacak demeçler vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

    BİLETLER TÜKENİYOR

    Adana Demirspor'un ev sahipliğinde yapılacak dev derbi 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak. Adanaspor'un kendine ayrılan bölgedeki biletleri tükettiği öğrenilirken, ev sahibi ekibin tribünlerinde ise çok az sayıda bilet kaldığı öğrenildi.

    U21 İLE BERABERE

    Adanaspor derbisinin hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdüren Adana Demirspor, U21 takımıyla hazırlık maçı yaptı. Müsabaka 3-3 sonuçlandı. As takımın gollerini Djemousa (2) ve Mehmet Kaan Türkmen kaydetti.

    TAKTİK ÇALIŞTI

    Adana Demir derbisinin çalışmalarını sıkı şekilde sürdüren Adanaspor'da tempo yüksekti. Dünkü idmanda önce kondisyon ardından taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.
    1. 22.11.2018
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