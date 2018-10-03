Altınordu, Finlandiya'dan HJK Helsinki ile 1-1 berabere kaldı
Futbolda 19 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen UEFA Gençlik Ligi elemeli birinci tur ilk maçında Altınordu, Finlandiya'dan HJK Helsinki ile 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın rövanşı 24 Ekim Çarşamba günü Helsinki'de oynanacak.
Stat: Bornova
Hakemler: Furkat Atazhanov, Azamat Akhmetov, Darkhan Tulegenov (Kazakistan)
Altınordu: Muhammed Taha Tepe, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, Aykut Çolakoğlu, Mustafa Hakkı Peker, Atalay Yıldırım (Dk. 68 Berkehan Biçer), Egehan Gök, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın (Dk. 85 Altarhan Hidayetoğlu), Berkay Görmez (Dk. 85 Fatih Ateş), Embiya Ayyıldız (Dk. 65 Kadir Yurttadur)
HJK Helsinki: Leislahti, Laitinen, Vesiaho, Kytila, Ollila, Ollikainen, Jantti, Vaananen, Banza, Vertainen, Kiuru (Dk. 62 Tauriainen)
Gol: Dk. 56 Berkay Görmez (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 86 Jantti (HJK Helsinki)
Kırmızı kart: Dk. 66 Aykut Çolakoğlu (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 66 Berkay Görmez (Altınordu), Dk. 25 Vesiaho, Ollikainen, Dk. 67 Ollila (HJK Helsinki)
- 4.10.2018 00:15
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
Altınordu, Finlandiya'dan HJK Helsinki ile 1-1 berabere kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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