Altınordu, Finlandiya'dan HJK Helsinki ile 1-1 berabere kaldı – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Altınordu, Finlandiya'dan Helsinki ile 1-1 berabere kaldı

    Altınordu, Finlandiya'dan HJK Helsinki ile 1-1 berabere kaldı

    19 yaş altı takımların katılımıyla düzenlenen elemeli birinci tur ilk maçında Altınordu, Finlandiya'dan Helsinki ile 1-1 berabere kaldı.

    Karşılaşmanın rövanşı 24 Ekim Çarşamba günü Helsinki'de oynanacak.

    Stat: Bornova

    Hakemler: Furkat Atazhanov, Azamat Akhmetov, Darkhan Tulegenov (Kazakistan)

    Altınordu: Muhammed Taha Tepe, Onur Taha Takır, Şahan Akyüz, , Mustafa Hakkı Peker, Atalay Yıldırım (Dk. 68 Berkehan Biçer), Egehan Gök, Metehan Yılmaz, Berkin Taşkın (Dk. 85 Altarhan Hidayetoğlu), (Dk. 85 Fatih Ateş), Embiya Ayyıldız (Dk. 65 Kadir Yurttadur)

    HJK Helsinki: Leislahti, Laitinen, Vesiaho, Kytila, Ollila, Ollikainen, Jantti, Vaananen, Banza, Vertainen, Kiuru (Dk. 62 Tauriainen)

    Gol: Dk. 56 Berkay Görmez (Penaltıdan) (Altınordu), Dk. 86 Jantti ( Helsinki)

    Kırmızı kart: Dk. 66 Aykut Çolakoğlu (Altınordu)

    Sarı kartlar: Dk. 66 Berkay Görmez (Altınordu), Dk. 25 Vesiaho, Ollikainen, Dk. 67 Ollila (HJK Helsinki)

    1. 4.10.2018 00:15
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