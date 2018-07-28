Oğlu için istifa etti – Fotomaç – 28 Temmuz 2018
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    28 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Oğlu için istifa etti

    Oğlu için istifa etti

    Denizli, futbolcu ’ı edince babası görevi bıraktı.

    Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi , oğlu kulübe olması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu üyesi İhsan Niyaz'ın, kulüp başkanı ile görüşerek oğlu Recep Niyaz'ın takıma katılmasının ardından yönetici olarak kalmasının etik olmayacağını ifade ettiği ve istifa kararı aldığı belirtildi. Tüm ısrarlara rağmen istifasını geri almayan İhsan Niyaz ilk yönetim toplantısında yönetimden çıkarıldı. Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in, İhsan Niyaz'a bugüne kadar kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

    1. 28.7.2018
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