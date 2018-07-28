Oğlu için istifa etti
Denizli, futbolcu Recep Niyaz’ı transfer edince babası İhsan Niyaz görevi bıraktı.
Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Niyaz, oğlu Recep Niyaz kulübe transfer olması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı. Yönetim kurulu üyesi İhsan Niyaz'ın, kulüp başkanı Mustafa Üstek ile görüşerek oğlu Recep Niyaz'ın takıma katılmasının ardından yönetici olarak kalmasının etik olmayacağını ifade ettiği ve istifa kararı aldığı belirtildi. Tüm ısrarlara rağmen istifasını geri almayan İhsan Niyaz ilk yönetim toplantısında yönetimden çıkarıldı. Denizlispor Başkanı Mustafa Üstek'in, İhsan Niyaz'a bugüne kadar kulübe yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
- 28.7.2018
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
68 milyon kar etti!. ödenecek paralar içinde.
-
Trabzonspor Okay Yokuşlu, Matus Bero ve Fabian Castillo'dan 68 milyon kar etti!
Toplam 2
Yorum
MYılmaz Geri kalan futbolcuları da gönderin. O zaman kâr tavan yapar. Hatta kulübü kapatın. Sorun kökten çözülür.
-
"Polis Terim’i duyunca bıraktı"
Toplam 1
Yorum
mmutlu Dogru ise gurur verici bisey, bir Türk olarak herkes guru duymasi lazim.
Oğlu için istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.