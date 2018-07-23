Yeni sezon hazırlıklarına Afyon kampıyla devam eden Kırmızı-Siyahlılar transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak Portekiz liginde Alcanenense forması giyen genç milli futbolcu Bahadır Çiloğlu ile anlaşmaya vararak 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başkan Adil Sani Konukoğlu'nun da bulunduğu imza töreninde kendisini 3 yıllığına Gazişehir'li yapan mukaveleyi imzalayan Çiloğlu'nun sol bek mevkisinde görev yapıyor.



Bahadır Çiloğlu



5 Ocak 1997 yılında Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Bahadır Çiloğlu, futbola Fenerbahçe alt yapısında başladı. Yedi sezon boyunca Fenerbahçe alt yapısında sol bek olarak forma giyen Çiloğlu, bu süreç içerisinde 35 kez U-16, U-17 ve U-18 Türkiye Milli Takım formalarını terletti. 2016 yılında Portekiz Ligi'ne transfer olan Bahadır, burada Varzim, Faranse ve Alcanenense takımlarında forma giyen Bahadır, bu süreçte 45 resmi müsabakaya çıkıp 2 kez de gol sevinci yaşadı.