Tek hedef süper lig – Fotomaç – 04 Temmuz 2018
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    04 Temmuz 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    hedef

    Tek hedef süper lig

    , sağ bek ’ı aldı. Başkan , “ hedef; şampiyonluk ve o denen ’e çıkmak” dedi

    1. Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen , transfer çalışmalarına hız verdi. Es-Es, 'ten ayrılan 33 yaşındaki sağ bek 'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan , " 2018-2019'a bir hedefle çıkıyor. Şampiyon olmak ve o denen 'e çıkmak. Buna bizler çok inandık ve bu işe inanan en değerli futbolcuları kadromuza katmaya çalışıyoruz. İşte Hakan Aslantaş onlardan bir tanesi" diye iddialı konuştu.

    ESKİŞEHİR TAM FUTBOL ŞEHRİ
    Eskişehirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Hakan Aslantaş ise, "İstediğim bir yerdeyim. Alışmama ve araştırmama gerek yoktu çünkü defalarca deplasmana geldim. Her durumda seyircinin bu takımı nasıl desteklediğini canlı gördüm. Bunun için çok araştırmaya gerek duymadım. Eskişehir bir şehridir. Benim için önemliydi. Çok mutluyum ve başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
    1. 4.7.2018
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