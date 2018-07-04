Eskişehir, sağ bek Hakan Aslantaş’ı aldı. Başkan Halil Ünal, “Tek hedef; şampiyonluk ve o denen Süper Lig’e çıkmak” dedi
ESKİŞEHİR TAM FUTBOL ŞEHRİ
Eskişehirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Hakan Aslantaş ise, "İstediğim bir yerdeyim. Alışmama ve araştırmama gerek yoktu çünkü defalarca deplasmana geldim. Her durumda seyircinin bu takımı nasıl desteklediğini canlı gördüm. Bunun için çok araştırmaya gerek duymadım. Eskişehir bir futbol şehridir. Benim için önemliydi. Çok mutluyum ve başarılı olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.
- 4.7.2018
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Çin'den Maicon'a teklif
Toplam 9
Yorum
ali kırcı Fatih Terim Donk u diriltti fakat Maicon u bitirdi adam 20 milyon euro diye konuşuluyordu şimdi 4 milyon euro.
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Toplam 1
Yorum
hans UEFA " BABANIN ÖGLU YA CEKERRRR ;) KOMiK
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Pepe: Gitmiyorum
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Beşiktaş tüm politikasını satın al 1 yıl oynat çine okut prensibi üzerine oluşturmuş.
Tek hedef süper lig haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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