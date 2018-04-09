Spor Toto 1. Lig'de haftanın sonuçları – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    1. Lig'de haftanın sonuçları

    Spor Toto 1. Lig'de haftanın sonuçları

    İlk yarısı golsüz sona eren müthiş maçta ekibi, ’den aldığı 21 yaşındaki genç yıldız adayı Melih’in 76 ve 80’deki golleriyle ilk 6 iddiasını sürdürdü

    1. Lig'de play-off'u hedefleyen iki takımın mücadelesinde, Elazığ'ı 2-0 yenen büyük bir avantaj yakaladı. İlk yarıda Elazığ, Diarra'nın boş kaleye atamadığı golle önemli bir fırsatı tepti. İkinci devrede ise Bolu fırtınası vardı. 66'da Yusuf Emre, 69'da Melih iki net pozisyondan faydalanamadı. Kırmızı-beyazlıların 21 yaşındaki genç yıldızı Melih, 76'da ise bu sefer affetmedi. Mustafa'nın ortasını ağlarla buluşturdu. 80'de yine sahne alan Melih, ligdeki 7. golünü filelere gönderip, takımının zaferini ilan etti. Üst üste 2. Kez kazanan Bolu, haftaya deplasmanında ter dökecek. İki maçlık galibiyet serisi biten Gakgoş ise 'u ağırlayacak.

    DÖRT DÖRTLÜK LİDER
    SPOR Toto 1. Lig'de Rizespor fırtınası esiyor. Geçen sezon veda ettiği 'e çıkmakta kararlı olan yeşil-mavililer, ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren 'u da 4 golle uğurladı. ekibi yıldız golcüsü Vedat Muriç'le maça hızlı başladı ve 1 ve 10.'da 2-0'ı yakaladı. 45'te yine Muriç'in kazandırdığı penaltıda ligin kralı Samudio, 18. golünü ağlara gönderdi: 3-0. İKİNCİ yarıda da üstün oyununu sürdüren Rize, 64'te Samudio'nun taç atışıyla topla buluşan Süleyman, kaleciyle karşı karşıya skoru 4-0'a taşıdı. Es-Es'in, 83'te Hasan Hüseyin'le bulduğu gol sadece tabelayı değiştirdi: 4-1. 9 maçtır yenilmeyen lider üst üste 2. kez kazanırken, haftaya 'ye konuk olacak. Galibiyet hasreti 6'ya çıkan ise evinde 'u ağırlayacak.

    ÜMRANİYE'DEN YAKIN TAKİP
    Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip, Rangelov'un 15. dakikada attığı golle öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda dha atak olan taraf Altınordu 54'te Mirkan ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 66. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına Rangelov geçti. Ancak yıldız isim kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Cleyton 71'da maçın sonucunu belirleyen isim oldu: 1-2. bu sonuçla ikinci sıraya yerleşti.

    SAMSUN ATESLE OYNUYOR
    SPOR Toto 1. Lig'de sona yaklaşılırken, hem üst taraf, hem ateş hattında adrenalin yükselmeye başladı. Düşmeme mücadelesi veren takımlardan Samsun da bu heyecanı fazlasıyla yakından hisseden takımlardan. Kırmızı-beyazlılar evinde İstanbulspor'la golsüz berabere kalarak önemli bir fırsatı tepti.

    ÖNCE ES-ES SONRA DENİZLİ
    Karadeniz ekibi, gelecek hafta Eskişehir'e konuk olurken, bir sonraki hafta da yine düşmeme mücadelesi veren Denizli'yle kaderini belirleyecek final gibi bir maça çıkacak.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:57
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