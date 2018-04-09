Spor Toto 1. Lig'de haftanın sonuçları
İlk yarısı golsüz sona eren müthiş maçta Karadeniz ekibi, Fenerbahçe’den aldığı 21 yaşındaki genç yıldız adayı Melih’in 76 ve 80’deki golleriyle ilk 6 iddiasını sürdürdü
DÖRT DÖRTLÜK LİDER
SPOR Toto 1. Lig'de Rizespor fırtınası esiyor. Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e çıkmakta kararlı olan yeşil-mavililer, ateş hattında sıkıntılı haftalar geçiren Eskişehirspor'u da 4 golle uğurladı. Karadeniz ekibi yıldız golcüsü Vedat Muriç'le maça hızlı başladı ve 1 ve 10.'da 2-0'ı yakaladı. 45'te yine Muriç'in kazandırdığı penaltıda ligin kralı Samudio, 18. golünü ağlara gönderdi: 3-0. İKİNCİ yarıda da üstün oyununu sürdüren Rize, 64'te Samudio'nun taç atışıyla topla buluşan Süleyman, kaleciyle karşı karşıya skoru 4-0'a taşıdı. Es-Es'in, 83'te Hasan Hüseyin'le bulduğu gol sadece tabelayı değiştirdi: 4-1. 9 maçtır yenilmeyen lider üst üste 2. kez kazanırken, haftaya Denizli'ye konuk olacak. Galibiyet hasreti 6'ya çıkan Eskişehir ise evinde Samsun'u ağırlayacak.
ÜMRANİYE'DEN YAKIN TAKİP
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor, deplasmanda Altınordu'yu 2-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan konuk ekip, Rangelov'un 15. dakikada attığı golle öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı. İkinci yarıda dha atak olan taraf Altınordu 54'te Mirkan ile eşitliği yakaladı. Mücadelenin 66. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına Rangelov geçti. Ancak yıldız isim kullandığı penaltı atışından yararlanamadı. Cleyton 71'da maçın sonucunu belirleyen isim oldu: 1-2. Ümraniye bu sonuçla ikinci sıraya yerleşti.
SAMSUN ATESLE OYNUYOR
SPOR Toto 1. Lig'de sona yaklaşılırken, hem üst taraf, hem ateş hattında adrenalin yükselmeye başladı. Düşmeme mücadelesi veren takımlardan Samsun da bu heyecanı fazlasıyla yakından hisseden takımlardan. Kırmızı-beyazlılar evinde İstanbulspor'la golsüz berabere kalarak önemli bir fırsatı tepti.
ÖNCE ES-ES SONRA DENİZLİ
Karadeniz ekibi, gelecek hafta Eskişehir'e konuk olurken, bir sonraki hafta da yine düşmeme mücadelesi veren Denizli'yle kaderini belirleyecek final gibi bir maça çıkacak.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 23:57
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Gunnarsson Beşiktaş'a
Toplam 3
Yorum
Bence Orta Saha icin Sergio Canales Transfer edelim Ve Forvet icin Facundo Ferreyra 28 Gol Yapti Shakhtar icin Sözlesmeleri bitiyor bence iyi olur
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Beşiktaş'tan 7 kişilik genç transfer listesi
Toplam 1
Yorum
bjk smokie :) gökan töre 21 oğuzhan 19 yaşında gelmişti ve seviye atladılar oynadıkça ucuz ve gelişim göstere bilecek kalıcı gençler alın
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İşte Cristiano Ronaldo - Messi rekabetinde istatistikler!
Toplam 1
Yorum
komik biri golcü. öürü hem golcü hem topçu. kıyaslamak komik. istatistiktede geçer messi. gerçek ronaldoyla bile ronaldo kıyaslanmaz. messiiiiii
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