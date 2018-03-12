İstifa mesajı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    İstifa mesajı

    İstifa mesajı
    'u yenerek büyük bir sürpriz yapan G.Antep'te Oktay Derelioğlu, görevi bırakabileceğini söyledi. Derelioğlu, "Oyuncularımı kutluyorum, bana giderayak bir galibiyet hediye ettiler. Bu oyuncuların çoğu 17- 18 yaşında Türk futboluna önemli oyuncular kazandırdık" dedi.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:48
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