Gazişehir Gaziantep'te Uğur Akdemir 1 ay yok
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'te, sakatlığı bulunan Uğur Akdemir'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu Uğur Akdemir'in, dünkü Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı.
Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sol ayak bileğinde çatlak tespit edilen Uğur'un tedavisine başlandığı ve yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.
Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:16
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Fenerbahçe'de sol beke Hasan Ali dönüyor
Toplam 1
Yorum
taraftar Bu AYKUT'un kaçıncı hatası . FB 2- Gs -0 ALEX'i çıkarıp Selçuk Şahini aldı 2-2.FB 2 Marsilya 0 ALEX'i çıktı Selçuk girdi 2-2
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İç Anadolu’ya kadar çekildi!
Toplam 5
Yorum
ugewewe onyetewewewe osas BENCE AYKUT HOCA Yerine YILMAZ VURAL gelmeli çok yanlış kararlar veriyor VALBUENA gibi bir adamı oynatmayıp AATIF CHEACHOU yu oynatyo bıktık
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Beşiktaş maçında sol bek onun
Toplam 6
Yorum
alper hakem ofsaytı görürse 3-0 yenilirdiniz yok 2-0 mış mış mış mış da miş miş miş
Gazişehir Gaziantep'te Uğur Akdemir 1 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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