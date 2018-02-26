Gazişehir Gaziantep'te Uğur Akdemir 1 ay yok – Fotomaç – 26 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    26 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'te 1 ay yok

    <a href="/index/gazisehir-gaziantep?id=473fc55d-53d2-4a0f-b470-85b6cf9f475d" class="" rel="tag">Gazişehir Gaziantep</a>'te <a href="/index/ugur-akdemir?id=ee892932-4dbc-44b9-ae1d-0da2181759d4" class="" rel="tag">Uğur Akdemir</a> 1 ay yok

    Spor Toto 1. Lig ekiplerinden 'te, sakatlığı bulunan 'in yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

    Kulüpten yapılan açıklamada, savunma oyuncusu 'in, dünkü Denizlispor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmaya devam edemediği hatırlatıldı.

    Hastanede yapılan tetkikler sonucunda, sol ayak bileğinde çatlak tespit edilen Uğur'un tedavisine başlandığı ve yaklaşık 4 hafta forma giyemeyeceği kaydedildi.

    Açıklamada, "Başarılı oyuncumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 17:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'te 1 ay yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN