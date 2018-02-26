Karadeniz ekibinin sportif direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Balıkesirspor Baltok karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından İpekoğlu'nun takımdan ayrılacağını kendisine söylediğini, bu süreçte onu ikna etmeye çalıştıklarını anlattı.

İpekoğlu ile bugün son kez görüştüklerini belirten Zeren, "Çabalarımız sonuçsuz kaldı. Teknik direktörümüz kararını vermiş, istifasından vazgeçmiyor. Bugün itibarıyla hocamızla yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.

Teknik direktör İpekoğlu'nun istifasını kayyum heyetine sunduğu söyleyen Zeren, İpekoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi.