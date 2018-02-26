Samsunspor'da İpekoğlu istifa etti
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik direktör Engin İpekoğlu'nun istifasını kayyum heyetine sunduğu bildirildi.
Karadeniz ekibinin sportif direktörü Coşkun Zeren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deplasmanda Balıkesirspor Baltok karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından İpekoğlu'nun takımdan ayrılacağını kendisine söylediğini, bu süreçte onu ikna etmeye çalıştıklarını anlattı.
İpekoğlu ile bugün son kez görüştüklerini belirten Zeren, "Çabalarımız sonuçsuz kaldı. Teknik direktörümüz kararını vermiş, istifasından vazgeçmiyor. Bugün itibarıyla hocamızla yollarımızı ayıracağız." diye konuştu.
Teknik direktör İpekoğlu'nun istifasını kayyum heyetine sunduğu söyleyen Zeren, İpekoğlu'na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başarı diledi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:26
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Ben de varım
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ cüneyt hoca fernandaonun sevincine kırmızı vermedi islahınyaptığı penaltı 2. sarıdan kızarıcak atılan gol ofsayt ve hala cüneyte laf ederler
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çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket!
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Aşığı Böyle boşboğaz yapan zihniyetsizler Beşiktaş'ın adını kirletiyor.Beşiktaş'ın onurlu duruşuna böyle tipler zarar ve riyor.
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 7
Yorum
alp beşiktaşa ceza gelmicekmi o kufurler ve sahaya atılanlar filan?
Samsunspor'da İpekoğlu istifa etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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