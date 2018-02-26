“İstanbulspor önemli bir puan kaybetti” – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    “İstanbulspor önemli bir puan kaybetti”

    “İstanbulspor önemli bir puan kaybetti”

    karşısında çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını söyleyen İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “İstanbulspor bence çok önemli bir puan kaybetti. Hakeme de yönettiği maç yakışmadı. Kimsenin hakkını yememek lazım” dedi.

    Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında İstanbulspor, deplasmanda 'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, "Adana Demirspor'u kutluyorum kazandıkları için. Adana Demirspor'un kesinlikle hakeme ihtiyacı yok. Demirspor gerçekten güzide bir kulüp. Buradan kesinlikle çıkabilir ama hakeme yakışmayan bir maç oldu. Penaltı pozisyonunda Tambe'nin eliyle aldığı görüntüleri defalarca izledik, üçüncü ve dördüncü hakem penaltı yok diye uyarıyor, uyarmasına rağmen hakem bakmıyor. İstanbulspor bence çok önemli bir puan kaybetti. Hakeme de yönettiği maç yakışmadı. Ne İstanbulspor'un ne de diğer takımların hakeme ihtiyacı yok. Biz burada futbol oynamaya çalışıyoruz. Kimsenin hakkını yememek lazım. Hiç hoş olmadı" ifadelerini kullandı.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:06
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