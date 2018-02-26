“İstanbulspor önemli bir puan kaybetti”
Adana Demirspor karşısında çok önemli bir puan kaybı yaşadıklarını söyleyen İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “İstanbulspor bence çok önemli bir puan kaybetti. Hakeme de yönettiği maç yakışmadı. Kimsenin hakkını yememek lazım” dedi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:06
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Ben de varım
Toplam 18
Yorum
BEŞİKTAŞ cüneyt hoca fernandaonun sevincine kırmızı vermedi islahınyaptığı penaltı 2. sarıdan kızarıcak atılan gol ofsayt ve hala cüneyte laf ederler
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çArşı’ya tepkiler çığ gibi büyüyor: Çirkin hareket!
Toplam 9
Yorum
Beşiktaş Aşığı Böyle boşboğaz yapan zihniyetsizler Beşiktaş'ın adını kirletiyor.Beşiktaş'ın onurlu duruşuna böyle tipler zarar ve riyor.
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 7
Yorum
alp beşiktaşa ceza gelmicekmi o kufurler ve sahaya atılanlar filan?
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