Çaykur Rizespor, kaybedilen iki puana üzülüyor
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı Elazığspor'la 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, iyi oynadıkları bir maçta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Bakır, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları Elazığspor maçına üç puan için çıktıklarını belirtti. Oyunun ilk 55 dakikalık bölümünde bazı pozisyonlardan yararlanamadıklarını ifade eden Bakır, "Maçın son dakikasında verilen bir penaltı ile rakip takım beraberliği yakaladı. İyi oynadığımız maçta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ligde bu tür sonuçları görebiliyoruz." dedi.
Bakır, kalan maçlarda iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Süper Lig hedefine inancımız tam. Taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Kalan maçlarda en iyi skorları almayı hedefliyoruz. Sakat oyuncularımız da takıma dönmeye başladı. Kadro derinliğimiz daha da artacak. Bu da bizim elimizi güçlendirecek. Elazığspor maçını unutup Samsunspor maçına odaklandık. Taraftarımızdan alacağımız güçle Süper Lig özlemine son vermek istiyoruz."
Hakem kararlarına da değinen Bakır, "Görüyoruz ki hakemlerin kararları gerçekten aleyhimizde. Oyuncularımızın sert faullere maruz kalması hakemler tarafından es geçiliyor. Bu bizim için düşündürücü bir nokta. Hakemlerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 15:44
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 37
Yorum
KrAlex Tamamiyle taktiksel hatanın kurbanı olundu. Önde olan takımı geriye çekmek nasıl bir mantıktır üstünlük sende rakibin oynamasına izin ver !
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Fenerbahçe üstünlüğünü koruyamıyor
Toplam 3
Yorum
UZMAN GÖZLEMCİ ANADOLU TAKIMLARINA KARŞI 1-0 ÖNE GEÇİYORSUN O ZAMAN BİLE BERABERE KALIYORSUN AYKUT EFENDİ SALDIRACAKSIN ACIMAYACAKSIN DEFANS NEREYE KADAR
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Ne Quaresma ne medel... Derbinin yıldızı o
Toplam 4
Yorum
forever1903 hic düsünmeden 1) Negredo, 2) Medel 3) Q7, negredo q7 ye resmen kosu yollarini ögretiyor, bu adamin degerini bilin, atmasa bile rahat gol at
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