Çaykur Rizespor, kaybedilen iki puana üzülüyor – Fotomaç – 26 Şubat 2018
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    26 Şubat 2018, Pazartesi
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    , kaybedilen iki puana üzülüyor

    <a href="/index/caykur-rizespor?id=24836e4a-2002-4f2e-a3da-c34ef7c24534" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a>, kaybedilen iki puana üzülüyor

    Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Tetiş Yapı 'la 1-1 berabere kalan 'da, kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, iyi oynadıkları bir maçta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

    Bakır, yaptığı açıklamada, dün oynadıkları maçına üç puan için çıktıklarını belirtti. Oyunun ilk 55 dakikalık bölümünde bazı pozisyonlardan yararlanamadıklarını ifade eden Bakır, "Maçın son dakikasında verilen bir penaltı ile rakip takım beraberliği yakaladı. İyi oynadığımız maçta galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu ligde bu tür sonuçları görebiliyoruz." dedi.

    Bakır, kalan maçlarda iyi sonuçlar alacaklarına inandıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

    "Süper Lig hedefine inancımız tam. Taraftarımızın bundan şüphesi olmasın. Kalan maçlarda en iyi skorları almayı hedefliyoruz. Sakat oyuncularımız da takıma dönmeye başladı. Kadro derinliğimiz daha da artacak. Bu da bizim elimizi güçlendirecek. maçını unutup maçına odaklandık. Taraftarımızdan alacağımız güçle Süper Lig özlemine son vermek istiyoruz."

    Hakem kararlarına da değinen Bakır, "Görüyoruz ki hakemlerin kararları gerçekten aleyhimizde. Oyuncularımızın sert faullere maruz kalması hakemler tarafından es geçiliyor. Bu bizim için düşündürücü bir nokta. Hakemlerin daha dikkatli olmalarını istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    1. 26 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:44
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