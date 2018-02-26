Giresunspor, Play-Off hattından uzaklaştı
Spor Toto 1. Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan, devre arasına 30 puanla 4. sırada giren Akın Çorap Giresunspor, ikinci devrede oynadığı 7 maçta sadece 1 puan alabildi. 2018 yılına puansız giren ve puansız devam eden Çotanaklar için tehlike çanları çalmaya başladı. Spor Toto 1. Lig’de mücadele eden Akın Çorap Giresunspor, 24. hafta müsabakasında İstanbul’da Ümraniyespor’a da 1-0 mağlup olarak üst üste aldığı 5. yenilgi ile çöküşünü sürdürdü. Son 7 maçta ise sadece 1 puan alabildi.
Giresunspor ligdeki son 7 maçında sadece 1 puan çıkartarak hem şampiyonluk hattından uzaklaştı hem de Play-Off şansını düşürdü. Sıralamada hızla gerileyen yeşil-beyazlılar, ligin bitimine 10 hafta kala küme düşme potasındaki takımların seviyesine indi. Kulüp Başkanı Mustafa Bozbağ, kötü gidişata dur demek adına yönetim kurulu ile beraber ciddi kararlar alınması beklenirken Yılmaz Vural'ın takımdan gönderilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına hız verildiği öğrenildi.
Çotanaklar'ın ligde oynadığı ve son saniye golleriyle mağlup olduğu İstanbulspor maçı sonrası istifa eden Metin Diyadin ile yeniden görüştüğü iddia edilirken gündemdeki bir diğer isim ise Hakan Kutlu oldu.
Ligin ikinci devresi kaleci Ahmet Şahin ile anlaşmaya varan Giresunspor, ligin ilk yarısı kaleyi koruyan Anıl Atağ'ı kulübeye çekti.
22 Mart'ta 40 yaşına girecek olan tecrübeli kaleci Ahmet Şahin ligde 18. haftadan itibaren görev aldığı 7 maçta kalesinde 12 gol gördü. Ligin ilk yarısı boyunca kaleyi koruyan 28 yaşındaki Anıl Atağ ise kalesinde 15 gol gördü.
Akın Çorap Giresunspor'un son 7 haftası ise şu şekilde geçti:
18. hafta Giresunspor: 0 - Boluspor: 2
19. hafta Adanaspor: 1 - Giresunspor: 1
20. hafta Giresunspor: 0 - İstanbuspor: 1
21. hafta Eskişehirspor: 3 - Giresunspor: 1
22. hafta Giresunspor: 0 - Denizlispor: 2
23. hafta Elazığspor: 2- Giresunspor: 1
24. hafta Ümraniyespor: 1 - Giresunspor: 0
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:22
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Hubocan şoku
Toplam 1
Yorum
paşa Uğur yine hata yaptı ve golü yedik,çok ağır kaldı,aslında başarılı olmasını çok istiyorum ama yok olmuyor canlı bomba gibi
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 24
Yorum
ruhi mücerret ezici bir üstünlüktü ,,10 kişi bayernden 5 yemek normaldi arsenal 11 kişiyle 2 maçta 5 er yedi. fener bunu göremedi..e haddini bileceksin
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 17
Yorum
Kartalım Sonrada derler Beşiktaşı koruyorlar.Adamın oğlu Beşiktaşın sahasında bile Feneri kolladı. Tabi Kırmızı verse Fb gol atamaz gerilere gider..
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