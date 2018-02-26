Çaykur Rizesporlu Samudio, gol krallığında iddialı
Spor Toto 1'inci Lig'de gol krallığı yarışında 15 golle zirvede yer alan Çaykur Rizespor'nun Paraguaylı forvet oyuncusu Brain Jose Samudio, yarışta iddialı olduğunu söyledi.
Ligde oynanan 24 karşılaşmanın 23'ünde sahaya çıkarak 15 gol atan Paraguaylı genç oyuncu Samudio, istikrarlı bir performans sergiliyor. Önceki hafta Ankaragücü deplasmanında 3 golle hat-trick yaparak dikkatleri üzerine çeken Samudio, gol krallığı yarışında en yakın takipçisinin 3 gol önünde yer alıyor. Çaykur Rizespor'a sezon başı transfer olan Paraguaylı futbolcu Brain Jose Samudio, satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiralandı.
Çaykur Rizespor'lu forvet oyuncusu Brain Jose Samudio, 15 gol atarak takımın başarısında pay sahibi olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirterek "Önemli olanın benim gol atmam değil, takımın kazanmasıdır. Bu sezon gol kralı olmak değil, takımımın Spor Toto Süper Lig'e çıkmasını istiyorum. Bunun için arkadaşlarımızla birlikte iyi çalışıyoruz. El ele vererek hedefimize ulaşacağız. Takımım Süper Lige çıkar, bende gol kralı olursam çifte mutluluk yaşarım" dedi.
- 26 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 13:11
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Hubocan şoku
Toplam 1
Yorum
paşa Uğur yine hata yaptı ve golü yedik,çok ağır kaldı,aslında başarılı olmasını çok istiyorum ama yok olmuyor canlı bomba gibi
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Tuncay Şanlı: "Ben olsam bırakırdım"
Toplam 24
Yorum
ruhi mücerret ezici bir üstünlüktü ,,10 kişi bayernden 5 yemek normaldi arsenal 11 kişiyle 2 maçta 5 er yedi. fener bunu göremedi..e haddini bileceksin
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Beşiktaş - Fenerbahçe maçında facianın eşiğinden dönüldü! 10 kırmızı kart...
Toplam 17
Yorum
Kartalım Sonrada derler Beşiktaşı koruyorlar.Adamın oğlu Beşiktaşın sahasında bile Feneri kolladı. Tabi Kırmızı verse Fb gol atamaz gerilere gider..
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