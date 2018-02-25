Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda devirdi
Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep'i 2-0 yendi.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay
Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, Ahmet Kesim, Tugay Kaçar, Jefferson, Özgür Can Özcan, Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), Uğur Akdemir (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), Özgür Özkaya, Sinan Osmanoğlu
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 Barış Örücü), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), Hasan Kılıç, Cenk Güvenç, Alperen Babacan, Aissati, Kerem Can Akyüz, Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)
Goller: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Tugay Kaçar (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)
- 25 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 18:29
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Dev kapışma
Toplam 11
Yorum
beyaz oynayacak tabikide ama bu macta degil, mitrovic gibi sabirli olup besiktasin kopardigi maclarda son 15- 20 dakika kendini alistiracak!!!!!!
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
alp ağlamaya devam
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F.Bahçe'den flaş karar! Başakşehir maçındaki gibi...
Toplam 12
Yorum
hacim Arkadaş ne hayal gücünüz varmış... BJK kazanmak istese n olur istemese n olur, o kadar mecaliniz vardı münih te kazanmak isteseydiniz,
Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda devirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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