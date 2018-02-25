Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda devirdi – Fotomaç – 25 Şubat 2018
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    25 Şubat 2018, Pazar
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    Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda devirdi

    Denizlispor, Gazişehir'i deplasmanda devirdi

    1. Lig'in 24. haftasında Denizlispor, deplasmanda 'i 2-0 yendi.

    Stat: Gaziantep

    Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Oğuz Kağan Çalışır, Selahattin Altay

    Gazişehir Gaziantep: Stackhowiak, , , Jefferson, , Gökhan Alsan, Del Valle, Muhammed Himmet Ertürk (Dk. 78 Webo), (Dk. 45 Serdar Deliktaş - Dk. 68 Segbefia), , Sinan Osmanoğlu

    Denizlispor: Asil Kaan Güler, Ziya Alkurt (Dk. 40 ), Kappel, Burak Altıparmak, Taşkın İlter (Dk. 81 Lazic), , , Alperen Babacan, Aissati, , Eze (Dk. 46 Mehmet Akyüz)

    Goller: Dk. 76 ve 82 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

    Kırmızı kart: Dk. 52 Tugay Kaçar ()

    Sarı kartlar: Dk. 28 Eze, Dk. 44 Barış Örücü, Dk. 54 Hasan Kılıç, Dk. 90 Ahmet Kesim (Denizlispor), Dk. 39 Uğur Akdemir, Dk. 54 Özgür Can Özcan, Dk. 79 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)

    1. 25 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 18:29
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