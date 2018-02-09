Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 11 Şubat Pazar günü deplasmanda Sakarya Büyükşehir Belediyespor ile karşılaşacak Yeşilgiresun Belediyespor'da, kulüp başkan vekili Sertaç Güneş, "Deplasmandan galip dönerek, üzerimizdeki ölü toprağını atacağız." dedi.

Güneş, yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 8 maçta sadece bir kez kazanabildiklerini belirtti.

Pazar günü deplasmanda oynayacakları Sakarya Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasında parkeden mutlu ayrılarak sezonun geri kalan haftaları için yeni bir sayfa açmak istediklerini vurgulayan Sertaç Güneş, şunları söyledi:

"Haftalardır kazanamamak takım üzerinde baskı oluşturuyor. Mağlubiyetler serisini sonlandırmak, takım üzerindeki kötü havayı dağıtmak için bir galibiyete ihtiyacımız var. Pazar günü oynayacağımız Sakarya Büyükşehir Belediyespor maçına, dönüm karşılaşması olarak bakıyoruz. Kazanmaktan başka çaremiz ve hedefimiz yok. Deplasmandan galip dönerek, üzerimizdeki ölü toprağını atacağız. Ligde yeniden çıkışa geçeceğiz."

Güneş, güzel günlerin yakın olduğunu kaydederek, "Geride 11 hafta var. Tamamını kazanabilecek güce sahibiz. O nedenle kimse karamsarlığa kapılmasın. Bizim için lig yeni başlıyor. Alacağımız galibiyetlerle ligde adımızdan söz ettireceğiz." diye konuştu.