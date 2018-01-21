Ümraniyespor, Gaziantepspor'a gol yağdırdı
TFF 1. Lig'in 18. hafta maçında Ümraniyespor, evinde Gaziantepspor'u 7-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi
Hakemler: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Baran Eraslan
Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 82 Tarık Tekdal), Appindangoye, Merthan Açıl, Mücahit Albayrak, Bulut Kaya, Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 71 İbrahim Akdağ), Cleyton, Emircan Altıntaş, Rangelov (Dk. 71 Serdar Özbayraktar)
Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, Hasan Genç, Şenol Can, İlker Günaslan, Gökhan Çamur (Dk. 37 Mustafa Emirhan Özyaşar), Harun Enes Nural (Dk. 61 Elyasa Süme), Müslüm Talşik, Oktay Aydın, Mehmet Sait Üzümcü, Serhan Yılmaz (Dk. 78 İbrahim Halil Keser)
Goller: Dk. 17 Mücahit Albayrak, Dk. 23 Hasan Genç (Kendi kalesine), Dk. 37 Serhan Yılmaz (Kendi kalesine), Dk. 64 Vasilogiannis, Dk. 68 Rangelov (Penaltıdan), Dk. 73 Bulut Kaya, Dk. 85 Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Oktay Aydın, Dk. 52 Müslüm Talşik (Gaziantepspor), Dk. 74 Appindangoye (Ümraniyespor)
- 21 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 15:19
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Tolgay Arslan'a 10 milyon euro yetmez
Toplam 2
Yorum
Sorun satmak degil, almak. Tolgayi satarsan yerine türk alman lazim. bu kalitede bir türk futbolcu bulmak cok'da kolay degil.
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Ndiaye’ye Ada presi
Toplam 6
Yorum
austin ya zaten 13 yıllık 3-4 verilmedimi buna e ne bu ki 16 flnsa nerde kar.
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İşte Mustafa Cengiz'in ilk icraatı
Toplam 12
Yorum
austin troller damlamış yine.sadece d.özbekmi çalışabilir terimle laf..
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