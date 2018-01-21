CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Ocak 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    , 'a gol yağdırdı

    Ümraniyespor, Gaziantepspor'a gol yağdırdı

    'in 18. hafta maçında , evinde 'u 7-0 mağlup etti.

    Stat: Ümraniye Belediyesi

    Hakemler: Alper Çetin, Emin Yıldırım, Baran Eraslan

    Ümraniyespor: Burak Öğür, Oğuz Ceylan (Dk. 82 Tarık Tekdal), Appindangoye, Merthan Açıl, , , Bahadır Taşdelen, Vasilogiannis (Dk. 71 İbrahim Akdağ), Cleyton, , Rangelov (Dk. 71 Serdar Özbayraktar)

    Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Hüseyin Polat, , , İlker Günaslan, Gökhan Çamur (Dk. 37 Mustafa Emirhan Özyaşar), Harun Enes Nural (Dk. 61 ), , , Mehmet Sait Üzümcü, (Dk. 78 İbrahim Halil Keser)

    Goller: Dk. 17 Mücahit Albayrak, Dk. 23 Hasan Genç (Kendi kalesine), Dk. 37 Serhan Yılmaz (Kendi kalesine), Dk. 64 Vasilogiannis, Dk. 68 Rangelov (Penaltıdan), Dk. 73 Bulut Kaya, Dk. 85 Emircan Altıntaş ()

    Sarı kartlar: Dk. 45 Oktay Aydın, Dk. 52 Müslüm Talşik (), Dk. 74 Appindangoye (Ümraniyespor)

    1. 21 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 15:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ümraniyespor, Gaziantepspor'a gol yağdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN