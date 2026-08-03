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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Trossard tepkisi!

Trossard tepkisi!

Arsenal'in efsanesi Paul Merson Arteta'nın Trossard'ı satma kararını eleştirdi. Merson, Belçikalı oyuncunun gidişiyle birlikte sol kanatta taktiksel boşluk olacağını savundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Trossard tepkisi!

Arsenal'in unutulmaz oyuncusu Paul Merson, Leandro Trossard'ın ayrılığına onay vermesinden ötürü teknik direktör Mikel Arteta'yı adeta hedef tahtasına koydu. Aynı zamanda Sky Sports'ta yorumculuk yapan 58 yaşındaki futbol adamı, 18+2 milyon euro karşılığında gerçekleşen bu transferin ardındaki mali mantığı anlamadığını ifade ederek "Trossard'ın gidişiyle birlikte Arsenal'de yeni öncesi sol kanatta büyük bir taktiksel boşluk oluştu" ifadelerini kullandı. Kritik anlarda sahne alan ve Arsenal'e geçen sezon çok önemli puanlar kazandıran Belçikalı yıldızın bu meblağa bırakılmasını "akılalmaz" olarak nitelendiren Merson, Premier Lig'den başka bir kulübün 31 yaşındaki maestro için devreye girmemesine şaşırdığını söyledi. Yoğun kış takvimi ve Şampiyonlar Ligi yarışı göz önüne alındığında bu hamlenin büyük bir risk taşıdığına değinen Merson, Martinelli'nin olası bir sakatlığında İngiliz devinin zirve yarışında ağır bir darbe alabileceği uyarısında bulundu.

ÇALIŞMA ZAMANI

Siyah beyazlıların 3+1 yıllığına renklerine kattığı Leandro Trossard, tatilini tamamladı. Belçikalı yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı "Batarya doldu. Şimdi çalışma zamanı" paylaşımıyla yeni sezon öncesi taraftarlara mesaj verdi. Tecrübeli futbolcu bugün yapılacak antrenmana katılacak ve takım arkadaşlarıyla tanışacak.

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