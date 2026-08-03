Kartal beklemede

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Dusan Vlahovic için ağustos ayının ortasına kadar beklenmesi taraftarı. Öte yandan Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Juventus yönetimi, 26 yaşındaki forvete 6.5 milyon euro yıllık maaş ve 4-5 milyon euro imza parası teklifinde bulundu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ağustos 2026 06:50
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano, Fiorentina'yı çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi Dusan Vlahovic için ağustos ayının ortasına kadar beklenmesi taraftarı. Öte yandan Tutto Sport'ta yer alan habere göre; Juventus yönetimi, 26 yaşındaki forvete 6.5 milyon euro yıllık maaş ve 4-5 milyon euro imza parası teklifinde bulundu.