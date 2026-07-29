Gözler Vlahovic'te

Forvet transferinde hızlanma kararı alan Beşiktaş'ta gözler Dusan Vlahovic'e çevrildi. Bonservisi elinde olan Sırp yıldızla temaslarını sürdüren siyah-beyazlılar, kısa bir süre içerisinde nihai sonuca ulaşmayı hedefliyor. 26 yaşındaki forvet, Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif beklese de şu ana kadar umduğu bir teklifle karşılaşamadı. Beşiktaş'la temaslarını sürdüren deneyimli forvetin temsilcisi olan babası görüşmeleri devam ettiriyor. Siyah-beyazlı yönetim, Dusan Vlahovic'in babasını İstanbul'a davet etti. Sırp futbolcunun süreci uzatması halinde alternatif isimlere yönelme kararı aldı. Yönetimin Vlahovic'e 10 milyon euroyu bulan yıllık maaş ve imza parası vermeyi önerdiği belirtildi. 26 yaşındaki yıldızın, imza parası konusunda 5 milyon euronun üstünde talepte bulunduğu aktarıldı. Dusan Vlahovic, son kulübü Juventus dahil Avrupa'nın 5 büyük liginden teklif bekliyor.

VINCENZO ITALIANO ETKİSİ

İtalyan basını, Beşiktaş'ın Dusan Vlahovic transferinde Teknik Direktör Vincenzo İtaliano avantajını kullanmak istediğini yazdı. Daha önce Fiorentina'da beraber çalışan ikilinin yeniden Beşiktaş'ta buluşma şansının olduğu aktarıldı. Sırp forvetin, İtaliano ile çok iyi bir diyaloğa sahip olduğu anımsatıldı.

24 MAÇTA 20 GOL ATTI

Dusan Vlahovic, Teknik Direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde Fiorentina'da son derece başarılı bir süreç geçirdi. 26 yaşındaki Sırp forvet, 2021-2022 sezonunda İtaliano yönetiminde Floransa ekibinde çıktığı 24 resmi maçta 20 gol atarken, 4 de asist yaptı ve toplamda 24 gole direkt katkı sundu.

TADIC VE KOSTIC'TEN BİLGİ

Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapan Dusan Vlahovic, vatandaşları Dusan Tadic ve Filip Kostic'ten bilgiler aldı. Sırp golcü, daha önce Fenerbahçe'de oynayan ve Beşiktaş'ı iyi tanıyan iki yıldızla görüşerek fikirlerini aldı. İki ismin de siyah-beyazlı takım hakkında olumlu bilgiler sunduğu kaydedildi.