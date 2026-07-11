Beşiktaş'tan Jens Hjerto-Dahl hamlesi!

Transfer çalışmalarına devam eden ve kadrosunu takviye etmek isteyen Beşiktaş, orta sahada rotasyonu güçlendirmeyi sürdürecek. Siyah-beyazlıların transferdeki yeni hedefi 20 yaşındaki yıldız Jens Hjerto-Dahl oldu. Norveçli orta saha için kulübü Tromsö ile iletişime geçildi. Norveç ekibiyle kontratı Haziran 2029'a kadar devam eden ve piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Dahl için çalışmalar başladı. Norveç U21 Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden olan genç futbolcuyu Portekiz ekipleri Sporting Lizbon ve Benfica da takip ediyor.

TROMSÖ'DE 100 MAÇ

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen futboluyla dikkat çeken Jens Hjerto-Dahl, Tromsö'de şimdiden 100 maça ulaştı. 17 gol ve 11 asist katkısı da yapan genç yıldız, orta sahada 6 ve 8 numarada forma giyebiliyor.