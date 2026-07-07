Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun "olur" dediği santrforlarla görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, iki isimden birine formayı giydirecek. Listenin ilk sırasında ise uzun süredir gündemde olan Dusan Vlahovic var. Juventus ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Sırp süper stara, son olarak 10 milyon euro net ücret ve 5 milyon euro da imza parası önerildi. Ancak Vlahovic, bu teklife henüz yanıt vermedi.

ARTETA DÜŞÜNMÜYOR

Siyah-beyazlılar, Sırp oyuncuyu ikna etmek için var gücüyle çalışıyor. Ancak Dusan Vlahovic'te olumsuz bir durum yaşanmasına karşılık da B planı devreye sokuldu. Kara Kartal'ın listesinin ikinci sırasında; Arsenal'in yıldızı Gabriel Jesus var. Topçularda geçen sezon sakatlık nedeniyle çok fazla süre alamayan Brezilyalı oyuncu, menajer Mikel Arteta tarafından da yeni sezon planlamasında düşünülmüyor. Yönetim teknik direktör İtaliano'dan onay aldıktan sonra Jesus'a da menajerler vasıtasıyla bir teklif sundu. Dusan Vlahovic olmazsa; Gabriel Jesus'a imza attırılacak.

DEVLERİN LİSTESİNDE

Dusan Vlahovic'i Bayern Münih ve Barcelona da transfer listesinde bulunduruyor. Ancak iki dev, Sırp yıldızı yedek forvet olarak düşünüyor. Vlahovic'in Milan'la da bir görüşme halinde olduğu İtalyan medyası tarafından duyuruldu.

EZELİ RAKİPLER DE İLGİLENİYOR

Beşiktaş'ın yanı sıra; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de Dusan Vlahovic'e ilgisinin olduğu biliniyor. İtalyan medyası, ezeli rakiplerin Vlahovic yarışı içinde olduğunu iddia etti.

GEÇEN SEZON 6 GOLÜ VAR

Gabriel Jesus, 2024-25 sezonunda yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle geçen sezonun ikinci yarısında forma giymeye başladı. Brezilyalı oyuncu, tüm kulvarlarda görev aldığı 27 maçta 6 gol attı, 2 asist yaptı.