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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Jota Silva ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş Jota Silva ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş, geçen sezon başında Nottingham Forest'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jota Silva ile kiralık sözleşmesinin bitmesi sonrası yollarını ayırdığını resmi sosyal medya hesabından açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2026 13:50
Beşiktaş Jota Silva ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş'ın konuya dair sosyal medya açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

Jota Silva, Beşiktaş formasını 22 maçta giyerken takımına 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.

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