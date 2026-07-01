Beşiktaş Jota Silva ile yollarını ayırdı!

Beşiktaş'ın konuya dair sosyal medya açıklamasında, "Geçici transfer ile kadromuzda yer alan Jota Silva'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." İfadeleri yer aldı.

Jota Silva, Beşiktaş formasını 22 maçta giyerken takımına 5 gol 1 asistlik katkı sağladı.