Marsilya’dan ret cevabı

Beşiktaş'ın Marsilya forması giyen Pierre-Emile Hojberg için devreye girdiği ileri sürüldü. Media Sportif'te yer alan habere göre; siyah-beyazlılar, Danimarkalı orta saha oyuncusu için Marsilya'ya 10 milyon euro'luk teklif yaptı. Ancak Fransız ekibinin, Hojbjerg'i takımın önemli parçalarından biri olarak gördüğü ve bu teklifi reddettiği aktarıldı.

MANDRAGORA GERÇEĞİ

Siyah-beyazlı takımın transfer listesinde yer aldığı ileri sürülen Rolando Mandragora'nın önceliğinin Fiorentina'da kalmak olduğu belirtildi. La Nazione'nin haberine göre; 28 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Floransa'da devam etmek istiyor. Çift yönlü oyuncu arayışındaki Beşiktaş'ın İtalyan futbolcunun maliyeti ve transfer şartları hakkında menajerler düzeyinde yoklama yaptığı öğrenildi.

OPSİYON KULLANILMADI

Arnavut gazeteci Sejatllari, Kristjan Asllani'nin geleceğine dair bilgiler aktardı. Sejatllari "Asllani Beşiktaş'ta önemli işler yaptı. Ancak lig kalitesi göz önüne alındığında daha büyük etki yaratması bekleniyordu" yorumunu yaptı. Beşiktaş'ın opsiyonu kullanıp kullanmayacağını ayın 15'ine kadar bildirmesi gerekiyordu. Ancak siyah-beyazlılar, İnter'e dönüş yapmayınca transfer gerçekleşmedi.

PAVARD GELİŞMESİ

Beşiktaş'ın radarında bulunan Benjamin Pavard'la ilgili olumlu gelişme yaşandı. İtalyan basını, İnter Teknik direktörü Cristian Chivu'nun geçen sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Fransız sağ beki kadroda düşünmediğini duyurdu. Siyah-beyazlı takım dışında başka talipleri de olan 30 yaşındaki oyuncu kendisine gelen teklifleri değerlendirecek.