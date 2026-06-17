Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan transferde Alex Meret isteği!

Yeniden yapılanma içine giren ve teknik direktörlük koltuğunu Vincenzo İtaliano'ya emanet eden Beşiktaş, yeni teknik adamının transfer listesi doğrultusunda çalışmalarına başladı. Kadroyu inceledikten sonra 'mutlaka iyi bir kaleci gerekli' raporunu yönetime sunan tecrübeli çalıştırıcı, ardından listesini de iletti. Listenin başındaki ismin ise Napoli'nin 29 yaşındaki İtalyan file bekçisi Alex Meret olduğu ortaya çıktı.

ALLEGRI'DEN HABER BEKLİYOR

Siyah-beyazlı yönetim de 29 yaşındaki İtalyan kaleci için harekete geçti ve menajerler vasıtasıyla Napoli'nin kapısını çaldı. Ancak henüz transferde bir adım ileri gidilebilmiş değil... Antonio Conte sonrasında Massimiliano Allegri'yle anlaşan İtalyan ekibi, yeni teknik direktöründen gelecek cevaba göre Beşiktaş'a yanıt verecek. Siyah-beyazlı yönetim, Allegri'den gelecek haber sonrasında kaleci transferinde rotasını belirleyecek.

JUVE'NİN RADARINDA

Sadece Beşiktaş değil, İspanyol ekibi Real Sociedad ile İtalyan devi Juventus'un da Alex Meret'le ilgilendiği belirtildi. Ancak Napoli-Juventus arasındaki rekabet nedeniyle Napoli, oyuncusunu Torino ekibine göndermek istemiyor. Beşiktaş, olası bir ayrılıkta maaş faktörüyle, Real Sociedad'ın önüne geçmeyi planlıyor.

SAVIC'İN ARKASINDA KALDI

Yıllarca Napoli'de birinci kaleci konumunda olan Alex Meret, geçen sezon ise Vanja Milinkovic- Savic'e formasını kaptırdı. Serie A'da sadece 11 maçta forma giyen ve mutsuz olan 29 yaşındaki eldivenin ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.