Beşiktaş'tan transferde Jhon Lucumi hamlesi!

Beşiktaş transferde gaza bastı... Yeni sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar, savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Kara Kartal'ın transfer listesinde ilk sıralarda ise İtalyan Ligi ekiplerinden Bologna'nın Kolombiyalı stoperi Jhon Lucumi yer alıyor. Siyah-beyazlı yönetim, 27 yaşındaki Kolombiyalı stoper ile ön görüşme gerçekleşirdi. Bu buluşmada, Lucumi'nin maaş beklentisi ve transfer şartları görüşüldü.

Takvim'in haberine göre; Beşiktaş Yönetimi, yıldız oyuncuyla anlaşma sağladığı taktirde Bologna ile masaya oturacak. Tecrübeli oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yaz sona eriyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor. İtalyan teknik adam, Lucumi dışında savunmaya bir takviye daha yapılmasını planlıyor. Kolombiya ile Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Jhon Lucumi, Bologna ile geride kalan sezonda 43 maça çıktı. Yıldız oyuncu, 2022 yılında Belçika temsilcisi Genk'ten Bologna'ya 8 milyon euroya transfer olmuştu.