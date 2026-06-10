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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan kaleci operasyonu!

Beşiktaş'tan kaleci operasyonu!

Beşiktaş, kaleci transferi doğrultusunda Cagliari’den Elia Caprile ve PSG’den Lucas Chevalier‘i gündemine aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'tan kaleci operasyonu!

Beşiktaş'ta kaleci transferi için adaylar çoğalıyor. Takvim'in haberine göre bu yaz kadrosunu yeni bir kaleciyle güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Cagliari'nin İtalyan kalecisi Elia Caprile ile yakından ilgileniyor. Kara Kartal'ın Semih Kılıçsoy'u kiralık olarak yolladığı Cagliari'nin kalesini koruyan 24 yaşındaki Caprile, İtalyan futbol otoriteleri tarafından ülkenin en potansiyelli file bekçileri arasında gösteriliyor. Fransız medyasından L'Euipe ise Beşiktaş'ın PSG'nin 24 yaşındaki kalecisi Lucas Chevalier ile görüştüğünü öne sürdü.

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