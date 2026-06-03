Beşiktaş'tan Çizme'ye Italiano çıkarması! Görüşmelerde sona gelindi

Teknik direktör konusunda nihai kararını belirlemek isteyen Beşiktaş'ta çalışmalara hız verildi. Futbol Direktörü Önder Özen, Başkan Serdal Adalı ile görüşerek İtalya'ya bir çıkarma yaptı. Önder Özen'in listesinde ilk sırada 48 yaşındaki teknik adam Vincenzo İtaliano geliyor. Son olarak Bologna'da görev yapan İtaliano, şu anda boşta bulunuyor. Sezonu Bologna'da tamamlayan başarılı çalıştırıcının Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

GÖRÜŞMELER İLERLEDİ

Futbol Direktörü Önder Özen'in İtalya'ya giderek Vincenzo İtaliano ile görüşmelere başladığı bildirildi. İtalyan basınında yer alan haberlerde de, Beşiktaş ile İtaliano arasındaki görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği kaydedildi. 48 yaşındaki teknik direktörle siyah-beyazlıların anlaşma şartlarını konuştuğu ve kısa süre içerisinde somut sonuçların alınmasının beklendiği dile getirildi. Futbol Direktörü Önder Özen'in İtaliano'yu takımda görmeyi çok istediği aktarıldı.

TÜRKİYE'YE GİDEBİLİR

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Beşiktaş'ın teknik direktör Vincenzo İtaliano ile görüşmelerde epey ilerlediğini vurguladı. Di Marzio'nun haberinde, "Vincenzo Italiano kariyerine Türkiye'de devam edebilir. Beşiktaş, ciddi şekilde devrede" ifadelerini kullandı.

ÖZEN'DEN OLUMLU RAPOR

Beşiktaş'ta Futbol Direktörü Önder Özen'in belirlediği teknik direktör listesinde ilk sırada Vincenzo İtaliano geliyor. Başkan Serdal Adalı ile görüşen Önder Özen'in 48 yaşındaki teknik adam için olumlu rapor verdiği vurgulandı. İtaliano'nun başarıyı hedefleyen profili nedeniyle tercih edildiği kaydedildi.

REFERANSI BOLOGNA

Vincenzo İtaliano'nun teknik direktör adayları arasında ilk sırada gelmesinde Bologna'da geçirdiği başarılı dönem etkili oldu. 2024- 2026 yılları arasında Bologna'da 107 maça çıkan ve 1 İtalya Kupası kazanan 48 yaşındaki teknik adam, Avrupa Ligi'nde de çeyrek final oynadı.

HEP İTALYA'DA ÇALIŞTI

Kariyeri boyunca hep İtalya'da çalışan Vincenzo İtaliano, hiç başka bir ülkede görev yapmadı. Aynı zamanda Almanya pasaportu da olan 48 yaşındaki teknik adam; sırasıyla Vigontina, Arzignano, Trapani, Spezia, Fiorentina ve Bologna'da çalıştı.

TEDESCO GELDİ

Bologna'da Vincenzo İtaliano'nun yerine Fenerbahçe'den ayrılan Domenico Tedesco teknik direktörlüğe geldi. 28 Mayıs'ta Bologna'ya veda eden İtaliano'dan sonra arayışlarına hız veren İtalyan kulübü, 2025-26 sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Tedesco ile anlaştığını resmen açıkladı.

PALLADINO DA LİSTEDE

Siyah beyazlılar teknik direktör rotasını İtalya'ya kırdı. Vincenzo İtaliano'nun dışında Rafael Palladino'nun da listede olduğu kaydedildi. Atalanta'yı çalıştıran 42 yaşındaki teknik adamın alternatifler arasında öne çıktığı belirtildi.