TRANSFER HABERİ - Beşiktaş'ın Trossard teklifi ortaya çıktı!

Siyah-beyazlı kulüp geçen sezon beklenen randımanı alamadığı kanatlarda köklü değişikliğe gidecek. Satın alma opsiyonları kullanılmayan Cengiz Ünder, Jota Silva ve El Bilal Toure'ye veda edildi. Milot Rashica'nın ise teklif geldiği takdirde satılması planlanıyor. Beşiktaş yönetiminin kanatlara en az 2 nokta atışı takviye yapması bekleniyor. Geçen sezon Kartal'ın renklerine bağlamak için büyük uğraş sarf ettiği ancak transferini sonuçlandıramadığı Leandro Trossard 1 numaralı hedef...

ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Serdal Adalı yönetiminin Belçikalı sol kanat oyuncusu ve kulübü Arsenal'e teklif yaptığı ileri sürüldü. Trossard bu sezon İngiliz ekibinde önemli başarılara imza attı. Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de boy gösterdi. 31 yaşındaki futbolcunun İngiliz devi ile olan mukavelesi Haziran 2027'de sona erecek. Kanatlara takviye yapmayı planlayan Londra temsilcisinin tecrübeli futbolcu ile yolları ayırma ihtimalinin bulunduğu ileri sürüldü.

DEVLER PUSUDA BEKLIYOR

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösterilen Leandro Trossard için pusuda bekleyen birçok takım var. Premier Lig ekipleri Newcastle United ve Aston Villa'nın yanı sıra İtalya Serie A temsilcileri İnter, Juventus ile İspanya La Liga'dan Atletico Madrid'in Belçikalı yıldızın durumunu takip ettiği öğrenildi.

19 GOLLÜK KATKI YAPTI

Forma istikrarıyla dikkat çeken Trossard, geçen sezon tam 50 maçta süre aldı. 31 yaşındaki yıldız, Premier Lig'de 31 karşılaşmada 6 gol, 6 asist; UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11 müsabakada 1 gol, 5 asist; EFL Cup'ta 6 maçta 1 gollük performans sergiledi. Arsenal'e toplamda 19 gollük katkı yapan Trossard, FA Cup'ta forma giydiği 2 maçta ağları havalandıramadı.