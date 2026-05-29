Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan savunmaya gençlik hamlesi! Önder Özen yakın takipte

Futbol direktörü Önder Özen, Empoli’de forma giyen ve performansıyla devleri peşine takan 22 yaşındaki Gabriele Guarino’yu yakın takibe aldı. Siyah-beyazlıların 1.93’lük savunmacı için harekete geçeceği ileri sürüldü

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mayıs 2026 06:50
Şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcayan Beşiktaş'ta futbol direktörü Önder Özen'den ezber bozacak bir transfer önerisi geldi. 56 yaşındaki futbol adamı, Serie B (İtalya 2'nci Ligi) temsilcisi Empoli'de sergilediği başarılı performansla dev takımların radarına giren 22 yaşındaki Gabriele Guarino'yu yönetime tavsiye etti. Özen, 1.93'lük stoperin siyahbeyazlı takımın savunmadaki problemlerini kökten çözeceğine inanıyor.

GELECEĞE YATIRIM

Piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen ve kulübü Empoli ile 2028 yılına kadar mukavelesi bulunan Guarino için Beşiktaş yönetiminin hamle yapması bekleniyor. Henüz 22 yaşında olan İtalyan savunmacı, hızlı ve hamleli oyun tarzıyla Trendyol Süper Lig'in fiziksel sertliğine uyum sağlayacak nitelikte. Genç yaşı ve 2004 yılı sonrası doğan oyuncu statüsüne uyumluluğu da Beşiktaş için gelecekte yüksek bonservis beklentisi yaratabilir.

RAKİPLER TORINO VE BOLOGNA

Beşiktaş'ın göz hapsine aldığı İtalyan savunmacının birçok talibi bulunuyor. Sözleşmesi biten Guillermo Maripan'ın yerini doldurmak isteyen Serie A temsilcisi Torino, Guarino'yu mercek altına aldı. Savunma rotasyonunu potansiyelli isimlerle genişletmek isteyen Bologna da pusuda bekleyen kulüplerden...

HÜCUMA DA KATKI YAPIYOR

Gabriele Guarino 1.93'lük boyunun verdiği avantajla hücuma da önemli katkılar yapıyor. Serie B'de Empoli forması altında bu sezon 35 karşılaşmada boy gösteren genç savunmacı, 3 kez ağları havalandırırken, 2 de asist yaparak beğeni topladı. İtalyan futbol otoriteleri, Empoli defansının değişilmez ismi olan Guarino'nun çalışarak ciddi gelişim gösterdiğini savunuyor.

