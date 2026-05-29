Beşiktaş'ın gündemindeki Jörgensen'den flaş karar! İngiliz basını duyurdu

Danimarkalı file bekçisi ayrılık talebini İngiliz kulübüne iletti. BBC’de yer alan habere göre; Chelsea, Beşiktaş yönetiminin ocak döneminde transfer etmek için yoğun mesai harcadığı Filip Jorgensen’i elinden çıkarma kararı aldı. Siyahbeyazlı kurmayların 24 yaşındaki kaleci için yeniden harekete geçmesi bekleniyor.

Kaleci Ersin Destanoğlu ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş, yeni file bekçisi adaylarının yer aldığı geniş bir liste oluşturdu. Yönetim, yerli ve yabancı kalecilerin bulunduğu listedeki isimlerle dirsek temasını sürdürüyor. Yabancı adaylar içinde en güçlü isimlerden biri Filip Jorgensen. Beşiktaş'ın ocak ayı transfer döneminde renklerine bağlamak için yoğun mesai harcadıkları ancak Chelsea'nin vize vermemesi nedeniyle transferini bitiremediği Danimarkalı file bekçisi ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

AYRILMAK İSTİYOR

Premier Lig devi Filip Jorgensen'i satış listesine koydu. BBC'de yer alan habere göre, Londra temsilcisi, mutsuz olan ve takımdan ayrılmak isteyen 24 yaşındaki eldiveni yaz transfer döneminde elden çıkarma kararı aldı. Robert Sanchez'in arkasında yedek bekleyen ve gelecekte Mike Penders'ın da takıma katılacak olmasıyla üçüncü kaleci konumuna düşme tehlikesi yaşayan Jorgensen, daha fazla yedek kulübesinde oturmak istemiyor. Başarılı kaleci ayrılık kararını Chelsea yönetimine bildirdi.

FARIOLI DE PEŞİNDE

Siyah-beyazlı taraftarların kadroda görmeyi arzu ettikleri Filip Jorgensen'in transferinde Beşiktaş yönetiminin işi kolay değil. Kartal'ın dışında teknik direktör Francesco Farioli yönetiminde şampiyonluk ipini göğüsleyen Portekiz devi Porto ve Serie A temsilcisi Genoa da Danimarkalı eldiven ile yakından ilgileniyor.

24.5 MİLYON EURO

Chelsea, Filip Jorgensen'e büyük yatırım yapmıştı. Premier Lig ekibi 2024 yazında Danimarkalı file bekçisini transfer ederken La Liga kulübü Villarreal'e 24.5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Kulübüyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan başarılı kalecinin piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

LİGDE 5 MAÇTA OYNADI

İngiliz ekibindeki macerası kısa süren ve görevine son verilen teknik direktör Liam Rosenior, Filip Jorgensen'i adeta yedek kulübesine mahkum etti. Premier Lig'de 5, Şampiyonlar Ligi'nde 3, EFL Cup'ta 3 ve FA Cup'ta 1 kez forma şansı bulan İskandinav file bekçisi, kalesinde 17 gol gördü. Jorgensen sadece Devler Ligi'ndeki Pafos karşılaşmasında kalesini gole kapadı.

BEŞİKTAŞ'I İSTEMİŞTİ

Kaleci Jorgensen ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'ın teklifine 'evet' demişti. Ancak Liam Rosenior, Danimarkalı kalecinin ayrılmasına izin vermemişti. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle Londra temsilcisine teklifte bulunması bekleniyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, ocak ayında yaptığı açıklamada "Jorgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması" ifadelerini kullanmıştı.

