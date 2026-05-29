Beşiktaş teknik direktörde rotasını Carlos Vicens'e çevirdi!

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Göreve getirmeyi çok istediği Brezilyalı teknik adam Filipe Luis ile Portekiz'de görüşmelerde bulunan yönetim, 40 yaşındaki çalıştırıcının yapılan teklifi kabul etmeyip Monaco ile anlaşmasının ardından rotasını Portekiz'e çevirdi. Futbol direktörü Önder Özen'in Braga'yı çalıştıran 43 yaşındaki Carlos Vicens için yönetime olumlu bir görüş bildirdiği ve genç hocanın teknik adam listesinde üst sıralarda yer aldığı öğrenildi. Takvim'in haberine göre, ilerleyen günlerde Portekiz ekibi ve Vicens'in menajeriyle görüşmelere başlanacağı da gelen haberler arasında. Vicens yönetiminde Portekiz Ligi'ni 59 puanla 4. sırada tamamlayan Braga, UEFA Avrupa Ligi'nde de yarı final oynadı. Siyah-Beyazlı kurmayların kısa süre içinde teknik direktör konusunu çözüp transfer çalışmalarına ağırlık vermek istediği de gelen bilgiler arasında.

61 MAÇA ÇIKTI

Beşiktaş'ın gündemindeki Vicens bu sezon Braga'nın başında çıktığı 61 maçta 34 galibiyet, 12 yenilgi aldı. 1.92 puan ortalaması yakaladı.